La statunitense si impone dopo playoff su Schubert e balza dall’11° posto nella Race for the Card. Roberta Liti chiude 24ª e conferma la permanenza nel circuito.

Impresa di Anne Chen all’Epson Tour Championship di Indian Wells (California). La 22enne americana ha conquistato il titolo con uno score totale di 266 colpi (-22), superando dopo cinque buche di playoff la connazionale Sophia Schubert. Per la Chen, che partiva dal 30° posto della Race for the Card, il trionfo ha significato anche la risalita all’11ª posizione del ranking, sufficiente per garantirsi una delle 15 carte d’accesso al LPGA Tour 2026.

Sul percorso del Celebrity Course (par 72) hanno chiuso al terzo posto con -19 la francese Agathe Laisne e la messicana Isabella Fierro, mentre tra le settime con -17 c’è anche Melanie Green, incoronata regina del circuito 2025 davanti a Yana Wilson e Gina Kim.

In chiave italiana, Roberta Liti ha terminato 24ª con 276 colpi (-12) e grazie alla 39ª posizione finale nella Race for the Card ha confermato la propria presenza anche per la stagione 2026. Meno brillante l’annata di Angelica Moresco, che però resta in corsa avendo superato lo Stage 1 della LPGA Q-Series insieme alla dilettante Carolina Melgrati.

Per la Chen, oltre al primo titolo in carriera, anche un assegno da 37.500 dollari su un montepremi complessivo di 250.000.