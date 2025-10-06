Ferencvaros-Pro Recco mercoledì 8 ottobre alle 20 su Sky Sport Arena, poi dal 14 via alla Champions con in campo anche Brescia. Al commento tecnico ci sarà il ct azzurro Sandro Campagna.

Le sfide più appassionanti della pallanuoto europea tra i club più blasonati saranno su Sky e in streaming su NOW: nella Casa dello Sport arrivano gli appuntamenti con la Supercoppa Europea 2025, in programma mercoledì 8 ottobre, e con la European Aquatics Champions League 2025/2026, che inizierà martedì 14 ottobre.

Si parte dunque mercoledì 8 alle ore 20 con la Supercoppa Europea di pallanuoto tra Ferencvaros e Pro Recco. L’incontro, in programma a Budapest, vedrà di fronte gli ungheresi, vincitori della scorsa edizione della Champions League e il club italiano, che ha vinto l’Euro Cup. Le due squadre si sono aggiudicate le ultime 6 edizioni della Champions League, tre a testa. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Arena e NOW.

L’European Aquatics Champions League 2025/2026 scatterà martedì 14 ottobre: su Sky e NOW andranno in onda le sfide dei due club italiani impegnati, la Pro Recco (inserita nel gruppo B) e il Brescia (inserito nel gruppo C). Inoltre, sarà trasmessa la Final Four che si svolgerà dall’11 al 13 giugno 2026.

I telecronisti saranno Daniele Barone ed Ettore Miraglia, al commento tecnico si alterneranno Sandro Campagna, CT della Nazionale maschile di pallanuoto, e Leonardo Binchi, argento europeo nel 2001 e allenatore del Waterpolo Milano.

La grande pallanuoto è protagonista anche su Sky Sport 24, con gli spazi dedicati agli approfondimenti, su skysport.it, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SUPERCOPPA EUROPEA SU SKY E NOW

FERENCVAROS (Ung) – PRO RECCO (Ita): mercoledì 8 ottobre alle 20, in diretta su Sky Sport Arena e NOW. Telecronaca di Daniele Barone e Leonardo Binchi.