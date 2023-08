Motociclismo, dramma in Brasile: morti due piloti durante una gara del campionato nazionale

Due piloti brasiliani sono morti in seguito ad un incidente durante una gara del campionato nazionale di Moto 1000 GP. La tragedia si è consumata a Cascavel, nello stato del Paranà, dove verso la fine del primo giro il 42enne André Veríssimo Cardoso ha perso il controllo della moto ed è finito per terra. Non appena si è rialzato, è stato colpito in pieno da un’altra moto, quella del 38enne Erico Veríssimo da Rocha, anche lui sbalzato dal mezzo. I due sono stati immediatamente trasportati in ospedale, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare e sono deceduti. La gara è stata prima sospesa e poi definitivamente cancellata.