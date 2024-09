Moto2, GP Misano 2024: risultati qualifiche e griglia di partenza, Arbolino e Vietti davanti a tutti

I risultati delle qualifiche con la griglia di partenza del GP di Misano, valido per il Mondiale 2024 della Moto2. Ancora una grande Italia in questo sabato di motociclismo, con Tony Arbolino che conquista la pole position davanti a Celestino Vietti. In prima fila anche Ogura, mentre la seconda fila in griglia sarà occupata da Canet, Moreira e Arenas. Per quanto concerne la lotta al Mondiale, senz’altro giornata da dimenticare per Sergio Garcia, uscito nel Q1 e costretto a rimontare domenica. Male anche Jake Dixon, solo quattordicesimo in griglia.

Moto2, Gp Misano 2024: risultati qualifiche e griglia di partenza

1. Arbolino T. ELF Marc VDS 1:35.229

2. Vietti C. Red Bull KTM Ajo +0.011

3. Ogura A. MT Helmets-MSI +0.190

4. Canet A. Fantic Motor +0.237

5. Moreira D. Italtrans Racing Team +0.292

6. Arenas A. QJmotor Gresini Moto2 +0.309

7. Roberts J. OnlyFans American Racing +0.421

7. Lopez A. Speed Up Racing +0.421

9. Gonzalez M. QJmotor Gresini Moto2 +0.576

10. Aldeguer F. Speed Up Racing +0.581

11. Salac F. ELF Marc VDS +0.612

12. Ramirez M. OnlyFans American Racing +0.693

13. Oncu D. Red Bull KTM Ajo +0.738

14. Dixon J. CFMoto Aspar Racing Team +0.770

15. Bendsneyder B. Preicanos Racing Team +0.785

16. Agius S. Liqui Moly Husqvarna Intact GP +0.844

17. Sasaki A. CP Yamaha VR46 Master Camp +1.046

NC Foggia D. Italtrans Racing Team