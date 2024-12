La diretta testuale live di Milano-Chieri, partita dei quarti di finale della Coppa Italia Frecciarossa Serie A1 2025 di volley femminile. Match che si preannuncia spettacolare, tra la terza e sesta forza del girone di andata. Le ragazze di Stefano Lavarini al rientro dal Mondiale per Club sono tornate al successo in campionato, espugnando Roma, e arrivano a questa gara secca con l’entusiasmo alle stelle. Orro e compagne però devono limitare gli errori per vincere davanti al proprio pubblico e conquistare il pass per la Final Four.

La squadra piemontese, infatti, non parte affatto battuta, anche se il precedente stagionale sorride alle meneghine. Nel match valevole per l’ultima giornata di andata (giocato però ad ottobre per via del Mondiale per Club), Milano si è imposta in quattro set in casa. Le ragazze di Giulio Bregoli vanno dunque a caccia di riscatto per tenere vivo il sogno. Si preannuncia grande spettacolo: chi la spunterà? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 29 dicembre all’Opiquad Arena di Monza. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita tra Numia Vero Volley Milano e Reale Mutua Fenera Chieri ’76 della Coppa Italia di pallavolo femminile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.

MILANO – CHIERI (inizia alle 17.00)