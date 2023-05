LIVE – Risultati prequalificazioni Internazionali d’Italia Roma: oggi, mercoledì 3 maggio (DIRETTA)

Il live e la diretta testuale delle prequalificazioni degli Internazionali BNL d’Italia 2023 per la giornata di mercoledì 3 maggio. Ottavi di finale per gli azzurri impegnati sui campi del Foro Italico alla ricerca di una wild card per i tabelloni di qualificazioni. Entrano in scena anche le prime teste di serie, ovvero Giovanni Fonio nel torneo maschile e Dalila Spiteri in quello femminile. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale a partire dalle ore 10:00. Non solo risultati, ma anche aneddoti e interviste direttamente dai nostri inviati presenti sui campi del Foro.

ORDINE DI GIOCO

IL TABELLONE MASCHILE

IL TABELLONE FEMMINILE

IL MONTEPREMI

IL REGOLAMENTO

CAMPO PIETRANGELI

Ore 10:00 – Delai-Grymalska

A seguire – Tabacco-Mazza

CAMPO 1

Ore 10:00 – Spiteri-Giovine

A seguire – Fonio-Baldoni

CAMPO 2

Ore 10:00 – Chiesa-Pedone

A seguire – Ocleppo-Forti

CAMPO 3

Ore 10:00 – Spigarelli-Ferrando

A seguire – Calvanio-Tabacco

CAMPO 4

Ore 10:00 – Zantedeschi-Carbonaro

A seguire – Guerrieri-Napolitnao

CAMPO 6

Ore 10:00 – Arcidiacono-Rocchetti

A seguire – Capecchi-Ingarao

CAMPO 12

Ore 10:00 – Bertoldi-Catini

A seguire – Ciavarella-Arnaboldi