LIVE – Pospisil-Borg, fase a gironi Coppa Davis 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale del primo singolare di Canada-Svezia tra Vasek Pospisil e Leo Borg, incontro valevole per il secondo confronto nel Gruppo A della Coppa Davis 2023. I nordamericani non schierano l’eroe della sfida contro l’Italia Galarneau, bensì l’esperto Pospisil, reduce dal successo in doppio. Buon momento di forma invece per il figlio d’arte scandinavo, che contro il Cile si è arreso soltanto dopo più di due ore e mezza di fronte al ben più quotato Cristian Garin. Tra i due giocatori non ci sono scontri diretti da registrare. A partire favorito sarà Pospisil ma attenzione a Borg, che sta dimostrando sempre di più di possedere il livello per competere ad alti livelli. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Pospisil e Borg pianificati come primo incontro della giornata sul cemento indoor dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) con inizio fissato non prima delle ore 15.00.

