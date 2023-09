Vuelta 2023, risultati e classifica diciottesima tappa: ordine di arrivo, ancora un acuto di Evenepoel

Remco Evenepoel ha vinto anche la diciottesima tappa della Vuelta 2023, ecco di seguito i risultati con la classifica e l’ordine di arrivo della frazione con partenza da Pola de Allande e arrivo a La Cruz de Linares dopo 179 km. Nuovo ruggito per il belga, che con la terza vittoria in questa corsa iberica prova a mettere alle spalle quel giorno che lo ha fatto saltare in classifica generale. Il fuoriclasse della Soudal-Quickstep vince da favorito e blinda la classifica scalatori. Di seguito ecco la top-10 odierna.

ORDINE DI ARRIVO DICIOTTESIMA TAPPA VUELTA