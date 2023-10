LIVE – Paolini-Garcia 3-6 6-4 7-5, secondo turno Wta Zhengzhou 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Paolini-Garcia, incontro valevole per il secondo turno del torneo WTA 500 di Zhengzhou 2023 (cemento outdoor). La toscana è pronta a tornare in scena dopo il convincente debutto contro la lucky loser giapponese Moyuki Uchijima. Ora sul suo percorso c’è la veterana francese, che al primo turno ha potuto usufruire di un bye in qualità di testa di serie. L’impegno è molto arduo per Paolini, che partirà sfavorita secondo le quote dei bookmakers. La transalpina, infatti, le ha sempre creato tanti grattacapi ogni volta che si sono affrontate nel corso della carriera.

Basti pensare che il bilancio degli scontri diretti è addirittura 4-0 per Garcia (8-0 il computo dei set). Jasmine, tuttavia, sta disputando il suo miglior tennis da qualche mese a questa parte e proverà a dire la sua per raggiungere un altro prestigioso quarto di finale. Qui troverebbe una tra la russa Liudmila Samsonova oppure la qualificata teutonica Laura Siegemund. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Paolini e Garcia pianificate come secondo incontro della giornata dalle ore 09.00 italiane (le 15.00 locali) sul Center Court (al termine dell’altro incontro di ottavi di finale tra la qualificata russa Vera Zvonareva e l’ucraina Anhelina Kalinina).

PAOLINI-GARCIA 3-6 6-4 7-5

GAME, SET & MATCH PAOLINI 3-6 6-4 7-5

TERZO SET – VINCE JASMINE!!! ANNULLANDO 4 MATCH POINT!

TERZO SET – Spinge Jasmine, Garcia non trattiene il dritto! Match point Paolini!

TERZO SET – Un paio di regali di Garcia: 30-30

TERZO SET – La terza è quella buona! Paolini serve per il match: 6-5

TERZO SET – Che capovolgimento! Ora è Paolini ad avere tre palle break!

TERZO SET – Che game ha tenuto Jasmine! 5-5 annullando 4 palle match.

TERZO SET – Grazie al servizio Jasmine annulla anche un quarto match point.

TERZO SET – Li annulla tutti e tre Jasmine!!! 40-40!

TERZO SET – Brutto errore con il rovescio di Paolini: 0-40 e Garcia ha 3 match point

TERZO SET – Garcia spinge e si porta sullo 0-30

TERZO SET – Garcia si tira fuori da una pericolosa situazione di 0-30: 4-5

TERZO SET – Paolini tiene in un amen. Si entra nel momento clou di questo parziale decisivo: 4-4

TERZO SET – Garcia non si scompone. Tiene a zero: 3-4

TERZO SET – Annullando una palla break Jasmine si riporta sul 3-3.

TERZO SET – Garcia non concretizza la prima palla break di questo set.

TERZO SET – Errore di Jasmine sulla palla game. Costretta ai vantaggi: 40-40

TERZO SET – Garcia a trenta: 2-3

TERZO SET – Prosegue l’equilibrio. Ancora nessuna palla break in questo set.

TERZO SET – La francese continua a fare corsa di testa: 1-2

TERZO SET – Tiene bene anche Jasmine: 1-1

TERZO SET – Garcia inizia bene il parziale decisivo: 0-1

SECONDO SET PAOLINI 6-4

SECONDO SET – E il set arriva! Si va al terzo!

SECONDO SET – Tre palle set in favore di Jasmine: 40-0!

SECONDO SET – Garcia tiene il servizio. Paolini servirà per il set dopo il cambio campo: 5-4

SECONDO SET – Consolida il vantaggio Jasmine: 5-3

SECONDO SET – E BREAK! Altro game lottatissimo, ma questa volta Jasmine se lo prende: 4-3!

SECONDO SET – Ancora pericolosa l’azzurra in risposta. Già due palle game annullate alla francese.

SECONDO SET – Jasmine resta attaccata a questo fondamentale secondo set: 3-3

SECONDO SET – Il game di servizio fila via più liscio per Garcia stavolta: 2-3

SECONDO SET – In questo secondo set l’azzurra sembra più solida. Tiene ancora facilmente: 2-2

SECONDO SET – Garcia finora di un altro livello sui punti importanti. Tiene ai vantaggi: 1-2

SECONDO SET – Sfumate già quattro palle break per l’azzurra.

SECONDO SET – Nooo! Gran punto di Jasmine che poi però sbaglia la volée: 40-40

SECONDO SET – Torna a palla break Jasmine: 40-Ad

SECONDO SET – Paolini tiene a quindici: 1-1

SECONDO SET – Garcia apre il set tenendo a trenta recuperando da 15-30: 0-1

PRIMO SET GARCIA 6-3

PRIMO SET – Chiude bene la francese, protagonista di un buon primo set: 3-6

PRIMO SET – Set point per Garcia.

PRIMO SET – Peccato, il rovescio incrociato di Paolini esce di pochissimo: 3-5

PRIMO SET – Torna di nuovo avanti Garcia: 3-4

PRIMO SET – Un altro 0-40 purtroppo da affrontare per Jasmine. Tre palle break.

PRIMO SET – Alla fine il controbreak arriva comunque per Paolini: 3-3

PRIMO SET – Trova un bell’angolo Garcia con il rovescio: 40-40

PRIMO SET – Subito una palla dell’immediato controbreak: 30-40

PRIMO SET – E Garcia fa il break con il suo ottavo punto consecutivo: 2-3

PRIMO SET – La francese ora ha aperto una striscia: 0-40 e tre palle break

PRIMO SET – Garcia ne esce alla grande sfruttando al meglio il suo servizio: 2-2

PRIMO SET – Spinge Paolini e si rende pericolosa in risposta: 0-30

PRIMO SET – Ancora un buon turno di servizio per Jasmine: 2-1

PRIMO SET – A quindici anche Garcia: 1-1

PRIMO SET – Jasmine tiene a 15 il game d’apertura: 1-0

11:00 – Buongiorno, amici di Sportface. Jasmine Paolini a breve in campo per il suo match di ottavi di finale a Zhengzhou contro la n°10 al mondo Caroline Garcia.