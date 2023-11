LIVE – Djokovic-Dimitrov, finale Masters 1000 Parigi-Bercy 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Djokovic-Dimitrov, incontro valevole per l’ultimo atto del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2023 (cemento indoor). Il serbo, reduce dalla spaventosa maratona vinta contro il russo Andrey Rublev, va alla caccia del settimo sigillo della carriera nella capitale francese. Tra lui ed il 97° titolo della carriera c’è il bulgaro, tornato su splendidi livelli da qualche settimana a questa parte. Quest’ultimo ha conquistato la sua seconda finale in un ‘Mille’ dopo quella disputata e vinta nel 2017 in quel di Cincinnati. Sarà Djokovic a partire nettamente favorito secondo le quote dei bookmakers.

Il bilancio dei precedenti, infatti, non può certamente lasciare sorridere Dimitrov, che si trova in svantaggio addirittura per 11-1. L’unico suo successo risale al 2013, quando riuscì ad imporsi in tre parziali al secondo turno del Masters 1000 di Madrid. In quell’occasione si giocava sulla terra rossa della Caja Magica. Da vedere anche come reagirà il fisico del ventiquattro volte campione Slam. Quest’ultimo, infatti, è rimasto in campo per quasi nove ore nelle sue ultime sue tre apparizioni parigine. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Djokovic e Dimitrov pianificati come secondo ed ultimo incontro della giornata sul Court Central con inizio fissato non prima delle ore 15.00.

