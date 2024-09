LIVE – Bellucci-Zhang, secondo turno Atp Hangzhou 2024: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Bellucci-Zhang, incontro valevole per il secondo turno del torneo ATP 250 di Hangzhou 2024 (cemento outdoor). Il ventitreenne lombardo ha debuttato con una vittoria in due set ai danni dell’esperto russo Aslan Karatsev. Ora per lui c’è il top cinquanta cinese, che all’esordio l’ha spuntata al terzo e decisivo parziale contro il qualificato kazako Denis Yevseyev. I due hanno già incrociato le loro racchette nel marzo di un anno fa in occasione del primo round di qualificazione al Masters 1000 di Miami ed in quella circostanza fu il giocatore asiatico ad imporsi in un match senza storia.

Sarà ancora quest’ultimo a partire leggermente con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers ma Bellucci, forte del bel secondo turno raggiunto da poco agli US Open, non vuole essere da meno. In palio per il vincitore c’è il pass per i quarti di finale contro uno tra il top sessanta iberico Roberto Carballes Baena oppure il lucky loser americano Mitchell Krueger. Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati come quarto ed ultimo match di giornata sul Center Court, con inizio fissato non prima delle ore 13.30 italiane (le 19.30 locali).

