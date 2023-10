LIVE – Arnaldi-Popyrin, primo turno Masters 1000 Shanghai 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Arnaldi-Popyrin, primo turno del Masters 1000 di Shanghai 2023, in programma dal 4 al 15 ottobre. L’azzurro continua la sua progressione in classifica e a impressionare ormai settimana dopo settimana. Anche a Pechino un bel torneo, terminato poi negli ottavi di finale con una sconfitta contro Jarry che ha lasciato qualche rimpianto. Ora il sanremese si presenta a Shanghai per l’ultimo stop di questo swing asiatico prima di fare ritorno in Europa per gli ultimi tornei stagionali. Il debutto è contro l’australiano Popyrin, anche lui autore di un’ottima annata che l’ha visto entrare nei primi 50 del ranking mondiale. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Arnaldi e Popyrin n campo come terzo match sullo Show Court 3 dalle ore 06:30 (al termine di Hijikata-Djere).

