La diretta testuale della quinta, e penultima, giornata ai Mondiali in vasca corta di Budapest. Mattinata come al solito di batterie, a partire dalle 09.00, e pomeriggio dedicato a semifinali e finali, dalle 17.30 in poi. Si parte con i 400 misti donne. Non ci saranno italiane impegnate. Atlete di punta la canadese Summer McIntosh, l’irlandese Ellen Walshe, la statunitense Katie Grimes, l’ungherese Bogiarka Kapas e la canadese Mary-Sophie Harvey. Seguiranno i 400 misti uomini con Alberto Razzetti che inizia la caccia alla terza medaglia. Avversari da non sottovalutare il giapponese Daiya Seto, l’americano Carson Foster e l’australiano David Schlicht. Ancora Sara Curtis in acqua. La classe 2006 sarà protagonista nella nona batteria dei 50 stile donne insieme a Silvia Di Pietro e Kate Douglass. Analia Pigree e Arina Surkova altri nomi temibili. C’è Leonardo Deplano nei 50 stile uomini. Parterre di altissimo livello con Noe Ponti, Isaac Cooper, Nyls Korstanje, Egor Kornev, Jack Alexy, Maxime Grousset e Szebasztian Szabo. C’è Luca De Tullio nella finale degli 800 stile uomini, ma ne pomeriggio. In mattinata ci saranno le serie lente con occhi puntati su Elijah Winnington e Florian Wellbrock, che potrebbero far registrare tempi interessanti per l’assegnazione delle medaglie. In finale, De Tullio dovrà lottare con Ahmed Jaouadi, Zalan Sarkany e Victor Johansson. Italia che sarà protagonista anche nella 4×100 misti mista in batteria con le ostiche Canada, Cina e Ungheria. Stati Uniti ampiamente favoriti. Anche Australia e Olanda nella lotta alle medaglie. Sportface vi terrà aggiornati in diretta, minuto per minuto, dalle batterie della mattina sino alle semifinali e alle finale nel primo pomeriggio.

