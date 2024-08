LIVE – F1, GP Olanda 2024: le qualifiche in DIRETTA

La diretta testuale delle qualifiche del Gran Premio d’Olanda. La F1 torna in pista dopo tre settimane di pausa estiva, ripartendo dal circuito di Zandvoort, che ospita il quindicesimo appuntamento della stagione. Gli spalti attorno alla pista si tingono di arancione, con i tifosi locali che accolgono il campione in carica e attuale leader del campionato Max Verstappen, qui eroe di casa. Il fine settimana entra nel vivo con la caccia alla pole position, sessione di fondamentale importanza sul circuito olandese. Il semaforo verde della pitlane scatterà alle 15:00 di sabato 24 agosto, dando il via alle qualifiche. Il Q3 – ultima frazione delle qualifiche – terminerà attorno alle 16:00, consegnando poi il ‘ruotino’ al poleman della gara di domenica. Sportface.it è pronto ad accompagnarvi lungo tutta la sessione, aggiornandovi in tempo reale sull’azione in pista.

COME VEDERE LE QUALIFICHE IN TV

LA REPLICA IN CHIARO DELLE QUALIFICHE

GP OLANDA: LE PREVISIONI METEO

PER AGGIORNARE PREMERE F5 O FARE REFRESH

16.01 Grazie per aver seguito questa diretta scritta e buon proseguimento.

16.00 POLE POSITION DI LANDO NORRIS DAVANTI A MAX VERSTAPPEN! SECONDA FILA PER PIASTRI E RUSSELL, LECLERC IN SESTA PIAZZA.

15.58 Norris per tre decimi davanti a Verstappen che aveva fatto esultare la marea arancione.

15.55 Stroll in pista da fuori sequenza.

15.52 Leclerc quarto, paga sette decimi.

15.51 Norris si mette davanti a tutti!

15.50 Pole provvisoria per Piastri davanti a Verstappen, poi Norris.

15.48 Si parte! Ecco il Q3, si stabiliranno le prime dieci file e la pole!

15.42 Fuori anche Tsunoda con Racing Bulls e le due Haas di Hulkenberg e Magnussen.

15.41 Leclerc si mette dentro, ma vengono eliminati Sainz ed Hamilton che partiranno in sesta fila!

15.41 Incredibile, Hamilton eliminato!

15.40 Si mette male per le Ferrari! Sono sul filo!

15.39 Sainz e Leclerc a rischio eliminazione, serve un buon giro.

15.36 Verstappen resta ai box così come Norris, Piastri e Russell. Ma l’olandese un po’ rischia!

15.32 Miglior tempo per Norris in 1.10.496, Piastri però a nove millesimi. Poi Russell, molto più staccato Verstappen. Sainz ultimo tempo utile per evitare il taglio.

15.29 Le Ferrari le uniche due vetture a far registrare un tempo nel Q2.

15.27 Leclerc con gomma vecchia in 1.11.665.

15.25 Inizia in questo istante il Q2! Quindici minuti a disposizione, cinque eliminazioni ulteriori.

15.20 Miglior tempo Russell! La pista si è accesa all’improvviso.

15.19 Leclerc secondo tempo! Ferrari con l’uno-due clamoroso! Che squillo.

15.18 Miglior tempo per Sainz! Ultimo settore clamoroso!

15.17 Verstappen abortisce il giro. Ma non rischia di passare il taglio. Errore per lui.

15.15 Gran caos in pit-lane con Ricciardo che fa da tappo a tutti! Ora tutti in pista per l’ultimo tentativo con gomme nuove per molti, ma il rischio è quello di trovarsi con l’acqua alla gola per tornare sul traguardo dopo il giro out e lanciarsi per l’ultimo tentativo.

15.12 Hamilton all’esterno rallenta Perez, che lo insulta via radio.

15.11 Impeding Hamilton-Perez: da capire chi dei due è colpevole.

15.09 Secondo settore non buono per Verstappen, poi super terzo settore ma è terzo tempo per diciotto millesimi. Al comando Hamilton, Norris segue di appena due millesimi.

15.05 Verstappen solo ora in pista, unico senza tempo. Sargeant non prenderà parte alle qualifiche.

15.02 Sainz perde tantissimo nel secondo settore. Un po’ meglio Leclerc che trova il miglior tempo in assoluto.

15.00 Amici di Sportface, buon pomeriggio da Zandvoort dove stanno per iniziare le qualifiche del GP di Olanda di F1. Fra poco si parte col Q1, cinque eliminazioni e diciotto minuti.