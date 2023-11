LIVE – Catania-Crotone 2-3, Coppa Italia Serie C 2023/24 (DIRETTA)

E’ il momento degli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie C anche per Catania e Crotone, squadre progettate per arrivare fino alla fine della competizione. In uno degli scontri tipici del Sud Italia, i rossoblu vorranno continuare il percorso in Coppa per puntare al post nei playoff per la promozione in Serie B, posto garantito per chi vince la Coppa. I pitagorici, invece, vogliono continuare con il periodo positivo che stanno vivendo da un mese a questa parte. Tasto start per il match all 18.30 con Sportface.it che vi offrirà la diretta testuale del match.

COME SEGUIRLA

Sportface.it seguirà il tutto in diretta attraverso degli aggiornamenti in tempo reale.

PER AGGIORNARE LA DIRETTA FARE REFRESH O CLICCARE F5

Catania-Crotone 2-2 (6′ Tribuzzi, 54′ De Luca, 57′ Tumminello, 60′ Dubickas, 70′ Bruzzaniti)

____________________________________________________________________________

83′ Il Catania chiede il rigore! Mani sul tiro di Di Carmine, in effetti qui potevano esserci gli estremi forse! L’arbitro Galipò non fischia.

77′ Tribuzzi poteva chiuderla, gran risposta di Livieri.

74′ Girandola di sostituzioni che spezzano il ritmo.

70′ IL GOL! IL GOL! IL GOL! ECCEZIONALE GOL DI BRUZZANITI PER IL TERZO VANTAGGIO DEL CROTONE! MERAVIGLIOSA CONCLUSIONE ALL’INCROCIO, 2-3!

65′ Ammonito Pini

60′ IL GOL! IL GOL! IL GOL! SURREALE! 2-2 CATANIA! DUBICKAS SOTTO MISURA NON SBAGLIA, CHE PARTITA!

57′ IL GOL! IL GOL! IL GOL! TUMMINELLO RIPORTA AVANTI IL CROTONE! PARTITA INCREDIBILE ORA.

54′ IL GOL! IL GOL! IL GOL! IL PAREGGIO DEL CATANIA CON DE LUCA! 1-1, MERITATO PER QUANTO VISTO.

50′ Il Crotone è scomparso dal campo già dal 35′ circa e fino a ora.

46′ Si riparte per il secondo tempo.

45′ Finisce qui il primo tempo. Catania sotto contro il Crotone.

43′ Tre angoli in fila per gli etnei.

39′ Calcia Deli, palla che decolla alta.

34′ Il Catania ha chiesto un calcio di rigore! Dubickas conclude, palla sporcata col braccio ma non punibile.

28′ Crotone che negli ultimi minuti ha arretrato il baricentro.

23′ Gol annullato al Catania. Dubickas intercetta un tiro di un compagno e lo spedisce in rete, ma era in fuorigioco. Giusto.

19′ Ammonito Rapisarda.

17′ Colpo di testa di Silvestri e palla che termina fuori di pochissimo!

13′ Centrocampo che viene sovente saltato da entrambe le squadre. Ritmi stellari fin qui.

10′ D’Alterio para la conclusione di Deli.

6′ IL GOL! IL GOL! IL GOL! LA SBLOCCA SUBITO IL CROTONE CON LA RETE DI TRIBUZZI! 0-1 AL MASSIMINO.

3′ Calcia Bocic, la palla finisce fuori e anche di molto.

1′ Inizia il match.

18.30 Amici di Sportface, buonasera dallo stadio Massimino e benvenuti alla diretta scritta di Catania-Crotone. In palio ci sono i quarti di finale della competizione parallela della Lega Pro.