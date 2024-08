LIVE – Verona-Juventus, Thiago Motta in conferenza stampa (DIRETTA)

La diretta testuale della conferenza stampa di Thiago Motta in vista della sfida tra Verona e Juventus, seconda giornata della Serie A 2024/25. Dopo la convincente vittoria casalinga all’esordio contro il Como, i bianconeri si apprestano a scendere in campo al Bentegodi contro un Hellas rinfrancato dal roboante successo sul Napoli. Vlahovic e compagni non dovranno sottovalutare l’impegno, anche se partono decisamente favoriti. La conferenza stampa di Thiago Motta si terrà presso la sala stampa dell’Allianz Stadium alle ore 13.00 di domenica 25 agosto, e Sportface.it seguirà il tutto in diretta attraverso degli aggiornamenti in tempo reale.

12:18 – Termina qui la conferenza di Thiago Motta.

12:17 – “Esclusione di Douglas Luiz e Danilo perché hanno lavorato meno bene in allenamento? No”.

12:15 – “Vedo nel Verona una squadra abituata a giocare certi tipi di partite, al di là del cambio che hanno avuto. Sono una squadra che lotta tantissimo e mette sempre in difficoltà l’avversaria, soprattutto quando giocano in casa. Nelle ultime cinque partite lì abbiamo vinto una sola volta. Sanno cosa vogliono e cosa fare, dobbiamo essere pronti per affrontarli al massimo e portare la partita dove conviene a noi. Noi candidati per lo scudetto? Lo lascio decidere a voi, per me conta solo la partita di domani”.

12:14 – “Gonzalez e Conceicao sono giocatori forti ed è per questo che arrivano nella nostra squadra, vogliamo giocatori forti dalla nostra parte. Tutti quelli che arrivano, lo fanno per essere competitivi in ogni singola partita fino all’ultimo minuto”.

12:12 – “Tutte le partite hanno una storia diversa. Contro il Como abbiamo fatto una buona prestazione, domani sarà un’altra storia e dobbiamo essere pronti a tutto, Troveremo una squadra con tanto entusiasmo, dobbiamo fare una partita sempre al massimo, da squadra, ognuno deve mettere le proprie caratteristiche a beneficio dei compagni per fare una buona prestazione”.

12:11 – “Thuram e Weah non sono disponibili, così come Milik e Adzic. Danilo lo valuteremo, mentre per gli altri abbiamo ancora un allenamento per decidere chi inizierà la partita e chi avrà la possibilità di subentrare. La cosa importante è che per me c’è chi gioca e chi giocherà, io faccio tanta attenzione a chi giocherà, perché sono loro che alzano livello in allenamento e in partita”.

12:09 – “Il ruolo del capitano non è solo nello spogliatoio, ma in ogni area. Deve trasmettere cos’è la Juventus, abbiamo tanti ragazzi che possono farlo. Deve trasmettere ai tifosi, ai compagni e all’arbitro cosa vogliamo essere. Ho scelto il capitano, lo vedrete domani”.

12:08 – “Di Savona mi piace tutto, l’impegno, come guarda le persone che gli parlano perché è attento, ha molta voglia di fare bene, è mentalmente molto preparato. Questo è merito suo ma anche delle persone che nel settore giovanile hanno parlato con lui. Lui come tanti altri è un ragazzo che darà un grande aiuto alla nostra squadra”.

12:07 – “Avere l’equilibrio tra le due fasi è importantissimo contro tutte. Ogni squadra ha il suo modo di giocare, ma è nelle due aree che si vincono e si perdono le partite. Il Verona ha dimostrato di essere forte in questo senso, dobbiamo essere concentrati a fare la partita che vogliamo fare, dobbiamo difendere la nostra area come sappiamo e attaccare quella avversaria con voglia di incidere”.

12:06 – “La mia vita è bellissima. Mi sveglio al mattino presto con grande energia ed entusiasmo di venire al centro di allenamento, mi trovo con persone fantastiche che hanno altrettanto entusiasmo e con giocatori che hanno una voglia enorme di allenarsi e migliorarsi. Arrivo a casa dalla mia famiglia, questa è la mia vita, mi sento privilegiato”.

12:05 – “Cosa mi ha lasciato la partita col Como? I tre punti, il risultato è la cosa più importante. Per arrivare al risultato ci sono state cose dietro da fare bene: abbiamo fatto molto bene la fase difensiva, siamo stati bravi a leggere i momenti della partita, come squadra abbiamo fatto bene. Possiamo migliorare su tutto, ma è stata una bella prima prova, che è passata e ora pensiamo alla prossima partita, che è complicata”.

12:04 – “La società sta lavorando molto bene sul mercato per fare una squadra competitiva. Ma pensiamo al Verona, siamo concentrati su questo”.

12:02 – “Danilo ha avuto una botta in allenamento, ieri non si è allenato. Oggi abbiamo ultimo giorno di lavoro, valuteremo. Milik sta recuperando, non è ancora in gruppo. Mbangula? Può giocare a destra e a sinistra, per lui cambia poco, ci sono punti positivi e negativi. Anche a destra può dare tanto, dipende da cosa dimostra in allenamento. Kalulu l’ho trovato fisicamente molto bene, si è inserito molto bene, può giocare da centrale e terzino come già fatto al Milan”.

12:01 – “Ho la fortuna di avere tutti i giocatori che ho a disposizione che hanno caratteristiche diverse, funzionali alla nostra squadra. Tutti hanno la stessa possibilità di dimostrare di poter giocare, mi sento un allenatore fortunato”.

12:00 – “La squadra sta bene, abbiamo fatto una buona preparazione per la partita. Teniamo i piedi per terra dopo la prima di campionato. Andremo ad affrontare una squadra che sta bene dopo una vittoria contro una seria candidata allo scudetto. Troveremo una squadra che battaglia, che lotta e che sa cosa vuole”.

12:00 – Comincia la conferenza.

11:55 – Gentili lettori di Sportface, buongiorno e benvenuti alla diretta della conferenza stampa di Thiago Motta, che parlerà tra pochissimi minuti.