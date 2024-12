“Domani lotteremo fino all’ultima curva come abbiamo fatto nelle precedenti gare, è chiaro che con Sainz proveremo ad attaccare mentre con Leclerc potremmo tentare una strategia diversa“. Così Frederic Vasseur, team principal della Ferrari ai microfoni di Sky Sport dopo le qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi. “Sainz ha fatto un’ottima qualifica, mancando il primo posto per un piccolo errore all’ultima curva – ha spiegato il team principal – Lotteremo fino all’ultima curva con lui, mentre con Leclerc la situazione è diversa, nella migliore delle ipotesi sarebbe potuto partire undicesimo mentre purtroppo è uscito per una questione di centimetri nel Q2. Non abbiamo un grosso degrado motore, non c’è una particolare ragione per cambiarlo. Lotteremo con la McLaren con Sainz, allo stesso modo di come abbiamo fatto in passato. Con Leclerc potremmo provare invece una strategia diversa per evitare di restare bloccati nel gruppone – ha rivelato – Vedremo alla fine del primo giro dove saremo, la prima curva sarà sicuramente calda e complicata. Sulla carta prima di venire qui era già molto difficile, ancora di più dopo la penalità. Sicuramente non possiamo sapere cosa succederà, ma non dovremo avere rimpianti”.