LIVE – Milan-Sassuolo, Pioli in conferenza stampa (DIRETTA)

Il Milan, dopo la pesantissima sconfitta subita all’Olimpico con la Lazio, si prepara a una nuova sfida contro il Sassuolo nel match valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Si tratta di una gara estremamente importante per i campioni d’Italia, che sono in crisi di risultati ed hanno assolutamente bisogno di tornare al successo per non essere scavalcati dagli avversari. Nella giornata odierna, sabato 28 gennaio, il tecnico rossonero Stefano Pioli, parlerà in conferenza stampa per presentare la partita e rispondere alle varie domande dei giornalisti.

COME SEGUIRLA

Sportface.it seguirà il tutto in diretta attraverso degli aggiornamenti in tempo reale.

PER AGGIORNARE LA DIRETTA FARE REFRESH O CLICCARE F5

____________________________________________________________________________