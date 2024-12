La Juventus, dopo il grande successo conquistato in Champions League contro il Manchester City, vuole ritrovare la vittoria anche contro il Venezia nel match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025. La compagine bianconera deve recuperare terreno nei confronti delle dirette avversarie, in modo tale da provare a restare agganciata al treno per la lotta Scudetto, che attualmente vede coinvolte diverse squadre, su tutte il Napoli dell’ex Antonio Conte e l’Inter campione d’Italia. Il tecnico bianconero Thiago Motta alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di venerdì 13 settembre alle ore 13:45 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso su Sky Sport24 e sui canali ufficiali del club.

“Koopmeiners può giocare in difesa in caso di emergenza. Lo stesso vale per McKennie e Locatelli. Abbiamo le soluzioni se arriva il momento. Abbiamo giocatori di livello che possono fare altri ruoli”.

“Rotazioni? Vedremo. L’importante è che chi inizierà lo faccia al massimo e chi entrerà a partita in corso alzi il livello. Siamo felici che stanno rientrando tanti giocatori perché non devono mantenere il livello ma alzarlo”.

“Chi giocherà in porta? Vediamo. Abbiamo tre grandi portieri e sono contento: la concorrenza è sana tra di loro e alzano il livello. Fa bene a loro ma soprattutto alla squadra”.

“Sarà la prima volta in cui non sarò con la squadra. Penso e spero che inciderà poco e che alzerà il livello d’attenzione della squadra. Stiamo parlando di grandi giocatori, di ragazzi che sanno cosa fare. Dall’alto sicuramente si vede una partita diversa perché alcune cose dal campo non si possono vedere. Mi fido al 200% dei miei giocatori: sanno di cosa abbiamo bisogno, ovvero iniziare la partita con grande intensità e ritmo per mettere in difficoltà l’avversaria e mettere la gara dalla nostra parte”.

“Koopmeiners? Per noi è fondamentale per tutto perché sa fare tutto. Mi piace vedere tante cose su un giocatore: il suo linguaggio del corpo, che è fantastico, il suo approccio mentale nella difficoltà, da numero 10, le reazioni che ha nella difficoltà, ancora in un modo fantastico senza lamentarsi. E’ un grande giocatore ma non lo vengo a scoprire io”.

“Quella di mercoledì è stata una bella partita, ma fa parte del passato. Adesso si cancella, ce la lasciamo alle spalle e pensiamo al Venezia. E’ una squadra che combatterà e proverà a metterci in difficoltà”.

Sul vice Hugeux: “Il confronto quotidiano c’è da quando ci siamo conosciuti. Mi fido di lui al 1000%. E’ una persona top anche umanamente. Sono contento di stare insieme; è anche grazie a lui se i lavori fatti fino ad oggi sono stati positivi”.

“Il Venezia è una squadra che prova sempre a giocare bene: ha messo in difficoltà tante avversarie col suo gioco. Non sono arrivati i risultati, ma fa parte del gioco. E’ una squadra che gioca bene a calcio con un allenatore molto esperto: come sempre dovremo essere determinati a fare la nostra partita con attenzione e rispetto per l’avversario”.

“Vlahovic ha fatto molto bene, soprattutto nel secondo tempo. Nel primo tempo abbiamo sbagliato qualcosa, lasciando troppe occasioni al City. Molto meglio nella ripresa, lui ma anche tutta la squadra. Sta lavorando bene e si merita il gol, ma sono contento anche della sua prestazione”.

“Come ho già detto tante volte, il format della Champions è un’esperienza nuova per tutti. Si vede anche nella classifica con tante squadre che non ci si aspettava di vedere dove sono. Ci siamo adattati velocemente per disputare le partite al massimo senza fare troppi conti”.

“Per domani saranno indisponibili Bremer, Milik, Cabal e Rouhi. Cambiaso non è ancora recuperato: ha dolore e non è in condizione per poter disputare la partita. Nico Gonzalez invece rientra nel gruppo: è molto contento perché ha lavorato tantissimo insieme allo staff per tornare. Vedremo domani, ma spero di potergli dare un po’ di minuti. Non è sicuro, vedremo come andrà la partita.

“Il nostro approccio sulle partite è sempre lo stesso. Siamo concentrati e determinati, rispettando tutte le avversarie allo stesso modo. Entreremo in campo con l’idea di fare il nostro meglio, con umiltà e solidarietà, interpretando le fasi del gioco nel nostro migliore e i nostri momenti per fare una buona partita”.

“La squadra sta bene sia fisicamente che mentalmente. La vittoria aiuta, ma anche quando non vincevamo ho sempre visto il gruppo concentrato sulla prossima partita”.

