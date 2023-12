LIVE – Brescia-Como 2-0, Serie B 2023/2024 (DIRETTA)

La diretta live di Brescia-Como, match valido per la diciassettesima giornata di Serie B 2023/2024. Al Rigamonti derby lombardo accesissimo tra una formazione ancora alla ricerca di identità e di un obiettivo per cui lottare e una squadra, quella ospite, che sta addirittura correndo per la promozione diretta in questa fase. Chi riuscirà a vincere? Appuntamento fissato alle ore 14 di sabato 16 dicembre.

Sportface.it

BRESCIA (3-4-2-1) Lezzerini; Papetti, Cistana, Mangraviti; Dickmann, Bisoli, Bertagnoli, Jallow; Galazzi, Bianchi; Borrelli. All. Maran

In panchina: Andrenacci, Adorni, Huard, Paghera, Besaggio, Fogliata, Van de Looi, Bjarnason, Moncini, Olzer, Ferro

COMO (4-2-3-1) Semper; Curto, Odenthal, Solini, Sala; Abildgaard, Bellemo; Vignali, Verdi, Da Cunha; Cutrone. All. Fabregas

In panchina: Vigorito, Piombino, Cassandro, Chajia, Arrigoni, Baselli, Rispoli, Blanco, Chinetti, Mustapha, Gabrielloni, Cerri

Brescia-Como 2-0 (60′ Borrelli, 72′ Moncini)

FINISCE QUI! IL BRESCIA BATTE 2-0 IL COMO

91′ – NON CE LA FA LEZZERINI! IN PORTA VA MONCINI

90′ – Gioco fermo per un infortunio a Lezzerini

83′ – Il Como cerca l’assedio, il Brescia prova a ripartire. Per ora Lezzerini sta correndo pochi pericoli

72′ – RADDOPPIO BRESCIA! Cross di Bisoli, Olzer si inserisce e trova l’opposizione di Semper: ma sul tap in Moncini (entrato al posto di Borrelli tre minuti prima) deposita in rete

69′ – LEZZERINI! LEZZERINI! COSA HA PRESO! Doppia parata sugli sviluppi di un corner. La seconda, sul tiro al volo a botta sicura di Odenthal, è spaventosa! Vale come un gol

60′ – VANTAGGIO BRESCIA! Ripartenza fulminea dei padroni di casa dopo un errore di Curto: Borrelli dal limite dell’area lascia partire un diagonale angolato ma non potente: 1-0

54′ – La migliore occasione del match per il Como! Un colpo di testa della difesa bresciana apre la visuale al tiro per Sala che di controbalzo calcia a botta sicura ma tira alto

51′ – Buon inizio del Como che imposta dal basso senza problemi

46′ – Si riparte

FINE PRIMO TEMPO

45′ – Finisce qui la prima frazione

43′ – Ci prova Jallow: palla alta

40′ – Ritmi più bassi in questa fase

31′ – Como vicino all’1-0. Sugli sviluppi di un cross dalla destra di Vignali, Sala attacca il secondo palo e di testa sfiora la traversa

27′ – Gran conclusione in controbalzo di Verdi in precario equilibrio: il suo destro scheggia la traversa

24′ – Brescia vicino al gol! Jallow calcia e trova una deviazione, Semper spiazzato ma riesce a recuperare il pallone e ad allontanarlo dalla porta

13′ – Occasione Brescia! Bianchi recupera una palla in area e calcia: palla deviata in angolo

8′ – Occasione Como! Cutrone controlla e calcia sul primo palo, Lezzerini devia in corner

5′ – Avvio coraggioso del Como. Lancio in area per Cutrone che cerca un tiro al volo ad alto coefficiente di difficoltà: palla altissima

1′ – Fischio d’inizio

13:55 – Benvenuti! A breve il fischio d’inizio della partita. Derby lombardo tra decima e terza forza del campionato di Serie B