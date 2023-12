LIVE – Virtus Bologna-Olympiacos, Eurolega basket 2023/2024 DIRETTA

Il live in diretta di Virtus Bologna-Olympiacos, sfida valida per la 15^ giornata dell’Eurolega 2023/2024 di basket. Nuova partita casalinga per la formazione di coach Banchi, che grazie alle ultime tre vittorie di fila si è issata al secondo posto, a braccetto con il Barcellona. Un rendimento di grande spessore per le Vu Nere, che proveranno ad allungare la striscia contro la squadra greca, a sua volta alla ricerca di una vittoria di prestigio per agganciare la zona playoff, dopo aver collezionato uno score di sette vittorie e sette sconfitte in questa prima parte di regular season. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di martedì 19 dicembre, con Sportface che vi fornirà un live aggiornato in tempo reale.

