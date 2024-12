Il live in diretta di Olimpia Milano-Trapani, sfida valida per la 12^ giornata della Serie A 2024/2025 di basket. Il turno si chiude con questo posticipo del lunedì, un testa a testa davvero interessante tra una super potenza che deve però rialzarsi e una formazione neopromossa che sta dimostrando un grande basket. Gli uomini di coach Messina, infatti, sono reduci da una settimana di Eurolega che ha visto le due sconfitte contro Panathinaikos e Bayern Monaco: la prima è stata una partita senza storia, mentre la seconda ha visto i bavaresi imporsi di appena un punto. Inoltre, i meneghini hanno perso le ultime tre partite in campionato, scivolando fuori dalla zona playoff.

Di fronte, la squadra di coach Repesa sta tenendo un ritmo elevatissimo: la scorsa settimana, infatti, è arrivata anche la vittoria contro Trento, costretta al primo KO stagionale in Serie A. Una prova di forza molto importante per una squadra che ha già accumulato nove vittorie nel torneo. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di lunedì 23 dicembre sul parquet dell’Unipol Forum, con Sportface che vi fornirà il live di Olimpia Milano-Trapani aggiornato in tempo reale.

