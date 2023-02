LIVE – Brescia-Cluj-Napoca 103-84, Eurocup 2022/2023 basket: RISULTATO in DIRETTA

Il risultato in diretta live di Brescia-Cluj-Napoca, sfida valida come quattordicesima giornata della Eurocup 2022/2023 di basket. La vittoria della scorsa settimana contro il Bourg en Bresse ha dato un buon impulso alla classifica della formazione di coach Magro, che adesso ha due vittorie di vantaggio sulla nona squadra in classifica, ovvero proprio il Cluj-Napoca. Per i rumeni, quindi, si tratta quasi di un’ultima chiamata per provare a rientrare nella corsa alla fase successiva. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di mercoledì 8 febbraio, con Sportface che vi fornirà una diretta testuale aggiornata.

BRESCIA-CLUJ-NAPOCA 103-84

40′ – Finisce qui. Brescia batte Cluj 103-84.

39′ – Straborda nel finale Brescia: 99-80.

39′ – Vantaggio, forse, decisivo, di Brescia: 88-77.

38′ – Ancora +5 per Brescia: 82-77.

37′ – Si riavvicina Cluj con Stipanovic: 78-73.

36′ – Odiase da 2: 75-68.

34′ – Petrucelli non sbaglia i tiri liberi: 72-68.

32′ – 70-68. Cluj non Molla.

30′ – Si chiude il terzo quarto ed inizia subito l’ultimo: 64-60.

29′ – Brescia sempre avanti. Ultimi minuto.

27′ – Richard ed i suoi tiri liberi portano avanti il Cluj, risponde subito Cournooh: 57-55.

26′ – Ancora Brescia, che prova ad allungare grazie a Nikolic: 53-51.

24′ – Si risvegliano i padroni di casa, anche grazie alla tripla di Gabriel: 50-49.

23′ – Brescia ancora negli spogliatoi. Cluj che rimonta ed allunga: 45-47.

21′ – Riparti. Al via il terzo quarto di gara.

20′ – Finisce qui il secondo quarto: Brescia e Cluj vanno negli spogliatoi sul 42-38.

19′ – 38 pari, time out Brescia.

18′ – Doppio Mendel da tiro libero, 35-36.

16′ – Si riavvicina il Cluj: 35-34. Distanza minima adesso.

14′ – Ribalta Brescia con Massinburg: 29-27.

13′ – Tripla di Bircevic, Cluj in vantaggio: 22-25.

12′ – Kasey firma il pareggio: 22 pari.

10′ – Si chiude qui la prima frazione: 22-19.

9′ – Si riavvicina adesso Cluj. 21-19.

8′ – Cambia il parziale, non la distanza: 20-14.

7′ – Tiro libero di Odiase: 16-10.

5′ – Brescia in avanti Nikolic: 12-10.

3′ – Partita lenta e che rimane in parità. 5 pari.

1′ – Partiti. Al via il match tra Brescia e Cluj.