Wimbledon 2024, Day 8: Kalinskaya prova ad arginare Rybakina, Rune-Djokovic promette scintille

Quello che una volta era il Manic Monday, una giornata imperdibile con tutti gli ottavi di finale maschili e femminili in programma, da quando la domenica di mezza è diventata “agonistica” è un semplice inizio settimana in cui solo una parte degli ottavi volgerà a conclusione per allineare i due tabelloni verso le semifinali. E se l’Italia ha un’altra carta da giocare, ovvero Lorenzo Musetti che sfida Giovanni Mpetshi Perricard con l’obiettivo di raggiungere Jannik Sinner e Jasmine Paolini, gli spunti d’interesse non mancano anche dagli incontri in programma.

Sul Centre Court aprirà un’imperdibile Rybakina-Kalinskaya, con la vincitrice dell’edizione 2022 di questo torneo che nel round precedente ha semplicemente annichilito Caroline Wozniacki a suon di colpi vincenti. Se centrata e in buone condizioni fisiche, la tennista kazaka non può essere considerata la vera favorita per il titolo considerata l’assenza di Aryna Sabalenka. Ma la sua avversaria odierna, ormai supportata a gran voce anche dal pubblico italiano dopo l’inizio della sua relazione con Jannik Sinner, sta vivendo la migliore stagione della sua vita. I colpi non le sono mai mancati, ora una buona attitudine sia fisica che mentale le ha permesso il salto di qualità. I quarti agli Australian Open, l’ingresso per la prima volta nelle 30, poi nelle 20 e ora la possibilità di andare tra le migliori 8 anche ai Championships. I precedenti, tutti risalenti allo scorso anno, sono sempre stati molto lottati. A seguire sarà il turno di Alexander Zverev, che fin qui non ha ancora perso un set per strada. Match che può rivelarsi equilibrato contro Taylor Fritz, anche se ai nastri di partenza i favori del pronostico sono dalla parte del tedesco, autore di un ottimo 2024 finora su ogni superficie. I due si sono affrontati già due volte a Wimbledon, in entrambi casi con vittoria di Zverev, in 5 set nel 2018 e in 4 nel più recente scontro diretto del 2021.

Il big match, almeno in teoria, dovrebbe essere quello tra Novak Djokovic e Holger Rune. Il serbo sembra stare bene, seppur ovviamente non al 100% della condizione dopo lo stop forzato post-Roland Garros. Il 2024 di Rune non è stato fino a questo momento positivo e la classifica, che lo vede ora al n°15, ne è la dimostrazione lampante. Ma il talento del danese è troppo per non poterlo considerare un potenziale outsider sempre e comunque, anche nei tornei importanti. Anche sull’erba di Wimbly non ha brillato, cedendo prima un set contro Seyboth Wild e poi rimontando due parziiali al francese Halys, ma contro Djokovic il classe ’03 tende ad esaltarsi. Lo ha fatto sin dal loro primo incontro nel lontano 2021 a Flushing Meadows, quando gli tolse un set da giovanissimo. Poi le vittorie a Parigi-Bercy e Roma e successivamente due sconfitte, ma lottate, sempre a Bercy e poi alle Finals di Torino. C’è tutto per avere un match davvero godibile in chiusura di programma.

Sul Court N°1 aprono Alex De Minaur e Arthur Fils, con il primo che al giorno d’oggi appare forse ancora troppo solido per il giovane transalpino che va a corrente alternata. Yulia Putintseva dopo aver fatto fuori la numero uno al mondo Iga Swiatek è attesa alla più classica delle prove del nove, ma anche contro Jelena Ostapenko non parte di certo lei con i favori del pronostico. L’allieva del nostro Matteo Donati, però, sull’erba si trova bene e può creare qualche grattacapo all’incostante lettone. E in chiusura troviamo una Danielle Collins che vuole la ciliegina sulla torta di questa splendida stagione 2024 che sarà d’addio al tennis. Memorabile fin qui l’annata della statunitense, che ha espresso un gran tennis contro Beatriz Haddad Maia e sfida ora Barbora Krejcikova. Confinate al Court N°2, insieme al nostro Musetti, Elina Svitolina e Xinyu Wang.