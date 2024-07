Wimbledon 2024, day 7: Raducanu cerca i quarti dopo le polemiche, anche Alcaraz e Medvedev sul Centre

Emma Raducanu fa sognare e anche arrabbiare gli inglesi. Cosi potrebbero riassumersi le ultime 24 ore dell’ex vincitrice degli Us Open. La classe ’01 sembra finalmente in ottima condizione dal punto di vista fisico, ha raggiunto gli ottavi per la prima volta dal 2021 senza particolari patemi e battendo una top-10 quale Maria Sakkari, ma nella giornata di venerdì ha deciso di fare forfait nella partita che sarebbe potuta essere l’ultima di Andy Murray sui campi di Wimbledon. Un piccolo fastidio al polso la ragione ufficiale per il ritiro, che non è stato accolto benissimo da chi avrebbe voluto salutare un’ultima volta Sir Andy sul Campo 1 dell’All England Club. Emma già nel corso della conferenza stampa di giovedì non aveva apprezzato molto l’essere stata programmata in doppio misto nella tarda serata di sabato, con un match di ottavi in singolare da disputare il giorno dopo. Chissà se questo avrà influito nella decisione, fatto sta che quest’oggi torna in campo da super favorita contro la qualificata Sun per un posto nei quarti dei Championships per la prima volta in carriera.

Eventualmente al turno successivo ci sarebbe la vincente di Badosa-Vekic, match molto intrigante tra due giocatrici che sanno giocare bene sull’erba. Anche in questo caso una, la spagnola, spesso alle prese con problemi di natura fisica. Dopo una primavera travaglia ora sembra stare meglio e parte leggermente favorita contro una Vekic che arriva dalla finale giocata a Bad Homburg. L’ultima sfida femminile di giornata è probabilmente la più attesa, ovvero il derby statunitense tra Coco Gauff ed Emma Navarro. La testa di serie numero due del tabellone ha fin qui passeggiato, perdendo solamente dieci games in tre partite. L’avversaria odierna, però, è di ben altro spessore. Una prima parte di 2024 in cui la Navarro è cresciuta tanto in termini di prestazioni e ranking, entrando per la prima volta in top-20. Nel round precedente ha ottenuto una bella vittoria ai danni di Diana Shnaider, che era stata una delle giocatrici che più si era messa in mostra nelle settimane di preparazione antecedenti a Wimbledon.

Carlos Alcaraz dopo aver trascorso in campo 4 ore contro Frances Tiafoe sfida Ugo Humbert. Il francese negli Slam ha sempre faticato, ma questa volta è riuscito a raggiungere la seconda settimana su una superficie che certamente gradisce. Il talento non manca, ma il suo tennis appare un po’ troppo leggerino per creare problemi al fenomeno di Murcia. Il vincente di questo match sfiderà poi nei quarti chi uscirà indenne dalla sfida tra Tommy Paul e Roberto Bautista-Agut. Il veterano spagnolo è uscito vincitore da una dura battaglia contro Fabio Fognini e sull’erba sa giocarci, ma il livello raggiunto dall’americano nel corso degli ultimi mesi lascia pensare a un match che dovrebbe girare senza troppi problemi dalla sua parte. A chiudere il quadro la sfida tra Grigor Dimitrov e Daniil Medvedev, con quest’ultimo che è riuscito a non farsi sorprendere dall’erbivoro Struff e ora si ritrova un altro avversario scomodo.