Tuffi, Mondiali Doha 2024: Olvera vince nel trampolino 1m maschile, ai piedi del podio l’Italia con Tocci quarto e Marsaglia quinto

Il messicano Osmar Olvera Ibarra vince la medaglia d’oro nel trampolino 1m maschile di tuffi dei Mondiali di Doha 2024. Dopo il primo posto nelle eliminatorie, Olvera ha dominato anche in finale rimanendo in testa dall’inizio alla fine e ha chiuso con 431.75, nettamente davanti agli inseguitori. Medaglia d’argento con 395.70 per l’esperto cinese naturalizzato australiano Li Shixin, già campione iridato a Shanghai 2011 e Barcellona 2013. Completa il podio il britannico Ross Haslam, che si prende la medaglia di bronzo con 393.10 punti. Grande gara per i due azzurri Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia, che chiudono ai piedi del podio rispettivamente in quarta e quinta posizione.

Tocci, secondo questa mattina nelle eliminatorie, ha concluso con 388.75 punti, a meno di 5 lunghezze dalla medaglia di bronzo. Grande rammarico per il cosentino, che ha sbagliato nel terzo tuffo accumulando solo 42 punti, ed è stato costretto ad inseguire per il resto della gara. Rimane però l’ottima prestazione e Tocci stesso si è detto molto soddisfatto. Grande risultato anche per Marsaglia, alla prima finale iridata dal metro, che ha condotto una gara molto costante rimanendo sempre vicino alle prime posizioni. Sesta posizione per l’australiano Mathews, davanti al francese Bisch e all’ucraino Konovalov. Grossa delusione il cinese Zheng, che chiude addirittura penultimo e non porta la Cina alla medaglia nel trampolino da un metro maschile dopo tempo immemore.