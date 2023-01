Sci alpino, Coppa del Mondo: saranno sette gli azzurri al via dei due superG di Cortina

La Coppa del mondo di sci alpino maschile torna a Cortina dopo 23 anni, l’ultima volta febbraio 1990, quando si disputarono due discese, una delle quali fu vinta da un giovanissimo Kristian Ghedina, eroe di casa, davanti a Daniel Mahrer e a Helmut Hoeflehner. Proprio Hoeflehner scrisse l’ultimo nome maschile nell’albo dei vincitori della Coppa del mondo a Cortina, nella discesa del 4 febbraio 1990, il giorno successivo a quello della vittoria di Ghedina. La Coppa torna con due superG ,per recuperare quelli cancellati a Lake Louise e in Val Gardena, a due anni di distanza dal Mondiale del 2021, quando Cortina ospitò la rassegna iridata che vide le medaglie italiane di Marta Bassino e Luca De Aliprandini. E saranno i primi superG maschili a disputarsi nella località veneta.

Saranno sette gli azzurri al via delle due gare: Dominik Paris, Christof Innerhofer, Florian Schieder, Matteo Marsaglia, Guglielmo Bosca, Matteo Franzoso e Mattia Casse. “Tornare in Italia dopo Bormio e Val Gardena è sempre bellissimo. Cortina è un posto iconico, nel cuore delle Dolomiti, dove si è fatta buona parte della storia dello sci. Saranno due superG, due gare secche e saranno le ultime gare prima dei Mondiali. In questi giorni stiamo facendo allenamento specifico. Personalmente, in superG sto crescendo e quindi ce la metterò tutta per cercare un buon risultato”, dice Mattia Casse parlando del ritorno a Cortina. Il primo superG si disputerà sabato alle 11.10; mentre il secondo andrà in scena domenica, a partire dalle 10.15.