Sci Alpino, Coppa del Mondo fa tappa Kvitfjell e Aspen nel fine settimana: i nomi dei convocati azzurri

Ci si avvicina sempre più verso la conclusione della stagione 2022/2023 di Coppa del Mondo di sci alpino, con un altro fine settimana che si preannuncia decisamente interessante. Le donne a 17 anni di distanza dall’ultima volta tornano sulla neve di Kvitfjell, in Norvegia, dove verranno disputate tre gare di velocità. Si comincia venerdì 3 marzo con un SuperG (ore 10.30), seguito sabato da una discesa (ore 11.00) e domenica da un altro SuperG (ore 10.30). L’Italia, reduce dalla straordinaria doppietta Goggia/Brignone in quel di Crans Montana, si presenta al via con nove atlete: Elena Curtoni, Roberta Melesi, Karoline Pichler, Nadia Delago, Nicol Delago, Marta Bassino, Laura Pirovano, Federica Brignone e Sofia Goggia. Particolare attenzione a quest’ultima, che può chiudere ogni discorso e vincere la sua quarta coppa di cristallo in discesa.

Sempre oltreoceano invece gli uomini, che a differenza del week-end appena concluso invece si dedicheranno anche loro alla velocità. Ad Aspen, in Colorado, due discese venerdì 3 marzo (ore 19.30) e sabato 4 (ore 19.00), seguite da un SuperG domenica (ore 18.00). Presenti Dominik Paris, Christof Innerhofer, Florian Schieder, Matteo Marsaglia, Guglielmo Bosca, Nicolò Molteni, Mattia Casse, Pietro Zazzi e Giovanni Borsotti.