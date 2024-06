Roland Garros 2024, Arnaldi show: tre set a zero con Rublev e vola agli ottavi

E’ Matteo Arnaldi show al terzo turno di Roland Garros 2024. Il sanremese batte in tre set il numero 6 al mondo Andrey Rublev e vola agli ottavi dove incontrerà il vincitore tra Zhang Zhizhen e Stefanos Tsitsipas.

Il primo set è un vero e proprio climax: parte lento, molto lento, con i due tennisti che sembrano studiarsi per i primi game. Poi il livello si alza e i colpi spettacolari non mancano. Al settimo game, tra qualche gocce di pioggia e le lamentele di Rublev, ecco il break del russo che strappa il servizio ad Arnaldi in rimonta. Il vantaggio del tennista di Mosca dura poco: al game successivo Arnaldi da grande lottatore porta di nuovo in parità il match con un fondamentale controbreak. Il set poi continuerà in maniera equilibrata fino al tie break, dove Arnaldi si inventa una giocata da campione, trovando un angolo, in risposta ad una palla corta, inarrivabile per Rublev. 7-6(6) il punteggio finale del primo set a favore del sanremese.

L’incontro si infiamma ancora di più e il secondo set parte con il break di Arnaldi che prosegue con il trend positivo del primo portandosi avanti nel punteggio. Rublev, seppur innervosito, risponde subito con il controbreak e rimette in parità la partita. Al terzo game la rabbia del russo sembra si sia placata, con un servizio mantenuto in maniera eccezionale, ma già al quarto e poi al quinto torna a fare capolino: tanti gli errori del russo che gli costano prima il break nel quarto game e poi regalano il break ad un ottimo Arnaldi che osserva da lontano gli sfoghi del numero 6 al mondo. Arnaldi poi allunga ancora, prima mantenendo a zero il suo servizio e poi con il doppio break con una palla giudicata sulla linea che fa infuriare Rublev, il quale se la prende nuovamente sull’incolpevole racchetta. Alla prima palla game disponibile Arnaldi chiude il set con il punteggio di 6-2.

Terzo set che inizia nel totale equilibrio dei primi sei game, i tennisti mantengono facilmente i propri servizi e sembra che la rabbia di Rublev sia ormai stata archiviata. Non è proprio così, infatti tornano gli errori e tornano gli eccessivi sfoghi del russo che si fa scappare il servizio regalando due palle break ad Arnaldi. Il sanremese non si fa pregare e con un dritto potentissimo spegne le speranze di Rublev. Il tennista di Mosca prova a restare in partita vincendo il game successivo ma Arnaldi chiude una partita magnifica tenendo a zero il servizio che lo porta agli ottavi del Roland Garros. 6-4 il punteggio finale.