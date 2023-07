Mondiali Fukuoka 2023: terzo oro in Giappone per Marchand, Carraro e Morini mancano la finale

Quinta giornata per il nuoto in vasca ai Mondiali di Fukuoka. In acqua due sole azzurre con Sofia Morini e Martina Carraro in semifinale nei 100 stile e nei 200 rana. Morini non riesce a qualificarsi per la finale e chiude con l’ultimo tempo combinato di 54.72. In finale ci vanno Steenbergen, 52.82, O’Callaghan, 52.86, Haughey, 52.90, McKeon, 53.00, Weitzeil, 53.36, Douglass, 53.38, Coleman, 53.41, Yang, 53.67. Terzultimo tempo combinato per Carraro, che paga una brutta partenza chiudendo con un alto 2:25.76 lontana un secondo e mezzo dall’ottavo crono. Le otto finaliste di domani saranno Schoenmaker, 2:21.31, Schouten, 2:21.71, Douglass, 2:21.99, King, 2:22.68, Blomsterberg, 2:23.19, Harkin, 2:23.65, Teterevkova, 2:24.12, Wog, 2:24.16.

MEDAGLIERE AGGIORNATO

RISULTATI 27 LUGLIO

ITALIANI IN GARA VENERDI’ 28 LUGLIO

Summer McIntosh porta il primo oro ai Mondiali del Canada. La classe 2006 nei 200 farfalla donne. nuota in 2:04.06 e vince davanti all’australiana Dekkers, 2:05.46, e l’americana Smith, 2:06.58. Oro per Kyle Chalmers nei 100 stile uomini. L’australiano nuota in 47.15 e batte l’americano Alexy, 47.31, e il francese Grousset, 47.42. Lontano Popovici, sesto in 47.83 e a secco di medaglie in questo Mondiale. Altro oro per l’Australia con Mckeon che vince 50 rana donne in volata su Smith e Cox. La classe 2001 di Redcliff nuota in 27.08 e batte di 3 centesimi l’americana e di 12 l’inglese. Medaglia legno per Kylie Masse, 27.28, ancora a secco di medaglie a Fukuoka. Un clamoroso Leon Marchand vince il terzo oro a Fukuoka e lo fa nei 200 misti. Il francese nuota in 1:54.82 firmando il record europeo chiudendo davanti agli inglesi Scott, 1:55.95, e Dean, 1:56.07. Il classe 2002 di Tolosa sale sul gradino più alto del podio per la terza volta dopo i 200 farfalla e i 400 misti, battendo il record di Phelps. Terzo oro in cinque finali oggi per l’Australia, che vince la 4×200 stile libero donne centrando anche il record del mondo in 7:37.50 abbassandolo di quasi due secondi. Super ultima frazione di Titmus, argento nei 200, che completa il lavoro fatto in prima frazione da O’Callaghan, oro con record mondiale nei 200. Secondo posto per gli Usa in 7:42.38 e terzo posto per la Cina, 7:44.40. Più staccato il Canada di McIntosh, quinto dietro la Gran Bretagna.

Per quanto riguarda le semifinali nei 200 rana uomini miglior tempo combinato per Stubblety-Cook, 2:07.27. Seguono l’oro nei 50 e 100 rana Qin, 2:07.70, Fallon, 2:07.90, Dong, 2:08.47, Corbeau, 2:08.49, Matheny, 2:09.04, McKee, 2:09.19, Watanabe, 2:09.50. Nelle semifinali dei 200 dorso uomini miglior tempo combinato per lo svizzero Mityukov, 1:55.85, seguito da Kovacs, 1:55.89, Kos, 1:55.99, Murphy, 1:56.02, Tomac, 1:56.05, Woodward, 1:56.16, Yanagawa, 1:57.23, Gonzalez, 1:57.28.