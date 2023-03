Neymar perde un milione di euro in live su Twitch e scoppia in lacrime

Costretto a stare lontano dai campi da gioco per un infortunio, Neymar trascorre gran parte del suo tempo in diretta su Twitch, facendo dirette in cui si diletta nel gioco d’azzardo. Appassionato di poker, ha destato particolarmente scalpore l’ultima live, in cui l’attaccante brasiliano ha puntato addirittura un milione di euro al casinò online. Una volta scoperto di aver perso la cifra giocata, il calciatore del Psg è stato protagonista di una reazione esagerata, scoppiando in lacrime e disperandosi per l’accaduto. In un video pubblicato in seguito, tuttavia, è emerso che si trattava di uno scherzo.