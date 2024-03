Masters 1000 Miami 2024: uno splendido Dimitrov sgretola Alcaraz e vola in semifinale

Prosegue il momento magico di Grigor Dimitrov. La vittoria in rimonta su Hurkacz agli ottavi a Miami di qualche giorno fa gli ha permesso di diventare uno dei 9 giocatori ancora in attività ad aver raggiunto i quarti di finale in tutti i Masters 1000, e ora si è superato. Nel quarto contro Carlos Alcaraz infatti il bulgaro ha giocato un tennis celestiale, disinnescando completamente il giocatore più in forma del circuito, reduce dalla vittoria a Indian Wells. Una prestazione incredibile quella del 32enne di Haskovo – ne compirà 33 il 16 maggio -, che ha sgretolato il numero 2 Atp con un netto 6-2 6-4 in un’ora e 32 minuti di gioco. Dimitrov affronterà ora in semifinale Alexander Zverev, con cui ha perso gli ultimi 7 incontri consecutivi (su 8 totali), ma ha comunque già guadagnato una posizione e da lunedì sarà almeno numero 11 del ranking.

LA CRONACA – Il match in realtà era iniziato con un Alcaraz arrembante, in grado di procurarsi subito una palla break nel primo game, salvo poi sciuparla spedendo out un rovescio ampiamento alla sua portata. Il bulgaro si salva e grazie ad un paio di vincenti da urlo trova a sua volta il break nel game successivo, dimostrando di non volersi limitare al ruolo di sparring partner. Lo spagnolo non ci sta e si costruisce tre opportunità del contro break, ma Dimitrov è ancora una volta glaciale ad annullarle e a portarsi sul 3-0. Nell’ottavo game il classe ’91 bissa il break e incamera il set con il punteggio di 6-2, un set giocato a un livello altissimo, togliendo il fiato al suo avversario con continui variazioni di ritmo e palle tagliate.

Dimitrov procede a vele spiegate anche nel secondo set: dopo una serie di game rapidi al servizio, il bulgaro mette la firma sul break del 3-1 con un magnifico dritto in allungo in risposta all’incrocio delle righe. Alcaraz però non vuole arrendersi, e dopo aver annullato una palla del 5-1 si riprende il break di svantaggio e trova la parità sul 4-4 per la prima volta nel match. Sembra stia per iniziare una nuova partita con l’inerzia tutta a favore del classe 2003 di Murcia, ma Dimitrov è in serata di grazia e non ammette repliche. Il bulgaro prima tiene il servizio e poi nel decimo gioco trova il break che mette la parola fine al match e gli garantisce l’accesso in semifinale.