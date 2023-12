Gigante maschile Val d’Isere 2023, risultati e classifica: Odermatt dominatore. Vinatzer e Borsotti in top-15

Dopo ben cinque cancellazioni su sei gare originariamente in programma, finalmente è ripartita la Coppa del Mondo maschile 2023/2024 di sci alpino. Nel gigante in Val d’Isere, che arriva a tre settimane di distanza dall’unico slalom fin qui portato a termine in quel di Gurgl – con vittoria di Manuel Feller – è ovviamente Marco Odermatt prendersi la vittoria al termine di una seconda manche complicata dalle condizioni meteo che sono andate man mano peggiorando nel corso dei minuti. Ma la neve non fa paura al campione svizzero, protagonista assoluto sia nella prima che nella seconda prova odierna. Chiude con quasi un secondo di margine sull’austriaco Schwarz, mentre al terzo posto arriva un clamoroso podio per Andorra con Joan Verdu.

Splendida prestazione di Alex Vinatzer, partito questa mattina con il pettorale n°42, in grado di entrare nella seconda manche e capace di fare ancora meglio in essa. Ben undici posizioni guadagnate e il 14esimo posto finale è di gran lunga il miglior risultato della carriera in gigante. A punti anche Giovanni Borsotti, il quale ha chiuso alle spalle dell’altro azzurro in 15esima posizione. Filippo Della Vite dopo una prima manche semi-deludente ha iniziato questa seconda prova a tutta, prendendosi qualche rischio di troppo e la strategia non ha pagato, con un errore che non gli ha permesso di concludere la gara. Stesso epilogo anche per Luca de Aliprandini, che era stato il migliore nella prima prova della mattinata.

CLASSIFICA GENERALE AGGIORNATA

CLASSIFICA FINALE

1 ODERMATT Marco SUI 2:13.93

2 SCHWARZ Marco AUT 2:14.91 +0.98 2

3 VERDU Joan AND 2:15.25 +1.32 2

4 ZUBCIC Filip CRO 2:15.37 +1.44 3

5 PINTURAULT Alexis FRA 2:15.43 +1.50 3

6 MEILLARD Loic SUI 2:15.99 +2.06 -3

7 KRANJEC Zan SLO 2:16.08 +2.15 -1

8 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 2:16.09 +2.16 -6

9 SCHMID Alexander GER 2:16.62 +2.69 0

10 RADAMUS River USA 2:16.76 +2.83 0

11 FELLER Manuel AUT 2:16.78 +2.85 1

12 MCGRATH Atle Lie NOR 2:17.04 +3.11 2

13 ZWISCHENBRUGGER Noel AUT 2:17.51 +3.58 10

14 VINATZER Alex ITA 2:17.73 +3.80 11

15 BORSOTTI Giovanni ITA 2:17.82 +3.89

DNF DE ALIPRANDINI Luca ITA

DNF DELLA VITE Filippo ITA