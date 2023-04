Hockey sul ghiaccio, domani esordio al Mondiale per le Azzurre: “Carte in regola per fare bene”

La Nazionale femminile di hockey su ghiaccio domani sarà impegnata a Suwon, in Corea nel Sud, per il Mondiale di 1^ Divisione Gruppo B. Le Azzurre si sfideranno con Corea del Sud, Gran Bretagna, Kazakistan, Slovenia e Polonia. Le ragazze di coach Massimo Fedrizzi cercheranno di migliorare il bronzo ottenuto l’anno scorso.

La capitana Azzurra ha dichiarato: “Abbiamo le carte in regola per fare molto bene, siamo arrivate con largo anticipo, per adattarci al meglio e familiarizzare con il posto e con il ghiaccio. La base del roster non è cambiata rispetto all’anno scorso, ma abbiamo cinque o sei new entries, alcune delle quali hanno svolto il Mondiale U18 a Renon qualche mese fa: nel complesso, possiamo contare su un bel mix tra giovani e veterane. Mi aspetto un torneo molto equilibrato, perché tutte le squadre possono essere temibili: domani l’esordio con la Corea del Sud sarà già un impegno molto duro, ma attenzione anche alla Gran Bretagna, neo-promossa che potrebbe fare qualche sgambetto. Quello che sappiamo è che in un torneo come questo, dove soltanto una squadra ottiene la promozione, non si può sbagliare nulla”.