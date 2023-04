Supercoppa Serie C 2023: risultati e marcatori

Al via la Supercoppa Serie C 2023: ecco i risultati e i marcatori di questa competizione che si gioca tra le vincitrici dei tre gironi della Serie C, organizzata dalla Lega Pro, e che mette dunque di fronte le tre promosse in modo diretto in Serie B che si giocano così la vittoria dell’intera stagione della terza divisione professionistica. In campo, dunque, FeralpiSalò, Reggiana e Catanzaro, si sfideranno tutte tra loro: chi vincerà?

RISULTATI SUPERCOPPA SERIE C

PRIMA GIORNATA – Catanzaro-FeralpiSalò

SECONDA GIORNATA – Reggiana-TBD

TERZA GIORNATA – TBD-Reggiana