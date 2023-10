Hockey, morte Adam Johnson: arrivano tributi da tutto il mondo per ricordare la sua scomparsa

Dopo la morte di Adam Johnson, la squadra della National Ice Hockey League Oxford City Stars – che ha nel proprio roster l’ex portiere del Chelsea Petr Cech – ha annunciato che i suoi giocatori dovranno indossare sempre protezioni per il collo sul ghiaccio.

Inoltre sono stati pagati tributi in tutto il mondo a Johnson, anche da Nottingham, la sua casa nel Minnesota negli Stati Uniti, e da alcuni dei suoi ex club, tra cui i Pittsburgh Penguins nella National Hockey League (NHL) del Nord America. Intanto il consiglio comunale di Sheffield ha confermato che il proprio team di salute e sicurezza sta assistendo nelle indagini. “In primo luogo, i nostri pensieri vanno alla famiglia, agli amici e ai compagni di squadra di Adam in questo momento molto triste e difficile. Il nostro team di salute e sicurezza sta aiutando la polizia dello Yorkshire meridionale nelle indagini e assisterà ove necessario”, ha dichiarato il consigliere Joe Otten.