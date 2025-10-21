Il presidente nerazzurro nel prepartita di Champions ai microfoni di Sky Sport: elogio a Pio Esposito (“diventerà un campioncino”) e fiducia nell’acquisto di Bonny

Union Saint-Gilloise–Inter non è solo una sfida di Champions League: è anche l’occasione per ascoltare le parole del presidente nerazzurro Giuseppe Marotta, intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel prepartita.

«Arriviamo con il massimo rispetto per un avversario che ha fatto bene – ha dichiarato – ma anche con la consapevolezza di dover recitare un ruolo da protagonista. Vogliamo vincere, anche se il calore della gente qui rappresenta un ostacolo non da poco».

Marotta si è poi soffermato su due giovani profili della rosa: Pio Esposito e Elia Bonny.

«Pio è con noi da quando era praticamente bambino – ha spiegato – e ne abbiamo apprezzato sia le qualità calcistiche che quelle umane. L’umiltà e la voglia di migliorarsi ogni giorno lo avviano a diventare un campioncino».

Su Bonny, invece, il numero uno nerazzurro ha sottolineato come la scelta sia stata condivisa dall’area tecnica: «I riscontri di Ausilio e Baccin erano già positivi, ma anche Chivu lo ha allenato per tre mesi e ha avallato questa nostra ipotesi di acquisizione».