Golf, sale l’attesa per la Ryder Cup 2023. A Roma è tutto pronto per il grande evento

E’ tutto pronto per il ritorno della Ryder Cup a Roma. Mancano soltanto sette giorni al via del torneo di golf più importante al mondo, che dal 29 settembre al 1° ottobre vedrà il Team Europe guidato da Luke Donald e il Team Usa di Zach Johnson affrontarsi sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club. Già a partire da lunedì 25 settembre ci sarà l’arrivo delle due squadre nella Capitale, con la prima conferenza stampa in programma alle ore 15:30, mentre alle 17:00, presso l’anfiteatro romano di Sutri, andrà in scena la cerimonia di apertura della Junior Ryder Cup. Spazio poi all’All Star Match con personaggi del calibro di Novak Djokovic, Carlos Sainz, Andryi Shevchenko e Gareth Bale, e la Cena di Gala alle Terme di Caracalla che, come la gara tra celebrità andrà in scena mercoledì 27 settembre.

Per quanto riguarda gli atleti che scenderanno in campo nella 44esima edizione della Ryder Cup, ci sarà la loro ‘sfilata’ lungo Via dei Condotti, nel cuore di Roma. Nella giornata di giovedì 28, alle ore 16:00 nel Ryder Cup Village del Marco Simone Golf & Country Club, si terrà invece la cerimonia di apertura della Ryder Cup, che sarà condotta da Melissa Satta e rappresenterà un momento attesissimo dell’evento, che avrò un’importante copertura mediatica: in Italia sarà trasmesso integralmente in diretta da Sky (Sky Sport, Sky Sport Uno e Sky Sport Golf) e dalla Rai (Rai 2, Rai Sport e Rai Play).