“Come si pronuncia Kvaratskhelia?”: l’esterno del Napoli ‘professore’ per un giorno per l’Uefa

di Giorgio Billone 2

Protagonista annunciato di questa edizione, Khvicha Kvaratskhelia sale in cattedra per un giorno per l’account ufficiale della Champions League. L’Uefa ha infatti chiesto all’esterno del Napoli come si pronuncia il suo nome, in modo tale da aiutare appassionati e giornalisti di tutto il mondo nel dire in modo corretto il cognome dell’attaccante georgiano. Di seguito ecco il video in cui Kvara veste i panni del professore.