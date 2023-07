Golf, Edoardo Molinari al via nel Barracuda Championship

Edoardo Molinari vola negli States e sarà al via nel Barracuda Championship, torneo del PGA Tour organizzato in collaborazione con il DP World Tour, in programma dal 20 al 23 luglio, negli stessi giorni del The Open. In California, sul percorso del Tahoe Mountain Club (Old Greenwood), il torinese – tra i vicecapitani del team Europe alla Ryder Cup di Roma – cercherà un risultato di prestigio in un evento che metterà in palio 3.800.000 dollari. Difenderà il titolo l’americano Chez Reavie, 41enne di Wichita con tre successi sul PGA Tour. Tra i favoriti della vigilia anche John Michael Spaun e Brandt Snedeker.