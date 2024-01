Golf, Dubai Invitational: McIlroy in testa dopo il primo round, Francesco Molinari decimo

Rory McIlroy chiude il primo round del Dubai Invitational al comando della classifica. Negli Emirati Arabi, il nordirlandese, numero 2 mondiale, ha messo a referto uno score di 62 (-9), grazie a una prova bogey free con nove birdie, che gli consente di precedere con due colpi di vantaggio il tedesco Yannik Paul, secondo con 64 (-7) e il sudafricano Thriston Lawrence, terzo con 65 (-6). Buoni segnali per Francesco Molinari che occupa il decimo posto provvisorio con 68 (-3), frutto di sei birdie, un bogey e un doppio bogey. Più indietro invece Guido Migliozzi, ventesimo con 70 (-1). In top ten anche Tommy Fleetwood, quarto con 66 (-5), proprio come il danese Thorbjorn Olesen. Prestazione da 67 (-4) per Sean Crocker, Zander Lombard, Adrian Otaegui e l’altro protagonista europeo dell’ultima Ryder Cup, Nicolai Hojgaard.