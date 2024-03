Golf, DP World Tour: sette azzurri all’Hero Indian Open

Tutto pronto per l’Hero Indian Open, a New Delhi, tappa valida per il circuito del DP World Tour di golf, in programma da domani a domenica 31 marzo. Al via ci sono sette italiani: Matteo Manassero, Guido Migliozzi, Edoardo Molinari, Francesco Laporta, Andrea Pavan, Lorenzo Scalise e Filippo Celli. Tra gli assenti Marcel Siem, campione in questo evento nel 2023 e reduce da un intervento chirurgico per via di un problema all’anca. Ci sarà però il suo connazionale Yannik Paul, lo scorso anno superato di un solo colpo. Montepremi di 2.500.000 dollari, di cui 382.500 destinati al vincitore.