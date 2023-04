Golf, DP World Tour: Guido Migliozzi nono in Giappone dopo tre giri, al comando Cockerill

Bella rimonta nel terzo giro per Guido Migliozzi, unico italiano impegnato in Giappone nell’ISPS Handa Championship. A 18 buche dalla fine del torneo del DP World Tour, il vicentino classe 1997 ha rimontato 40 posizioni con un giro in 64 (-6) sul percorso del PGM Ishioka GC di Omitama e adesso si trova a quattro colpi dalla vetta della classifica. Al comando è salito il canadese Aaron Cockerill, che con il totale di -13 inizierà l’ultima giornata da leader. Alle sue spalle con -12 ci sono lo scozzese David Law e l’australiano Lucas Herbert, mentre i padroni di casa sperano in Rikuya Hoshino e Takumi Kanaya che sono quarti a -11 insieme all’altro scozzese Grant Forrest. Settima posizione invece per lo spagnolo Rafa Cabrera Bello, uno dei nomi più illustri in campo: l’iberico ha il punteggio di -10, lo stesso del thailandese Jazz Janewattananond.

Per Migliozzi quella di domani sarà una giornata molto importante, con l’azzurro che cercherà di conquistare un risultato di peso che manca dalla vittoria dell’Open di Francia 2022. Dopo l’exploit parigino infatti Migliozzi ha mancato sei tagli e nelle volte che ha superato il taglio ha raccolto un 44°, un 23° e un ventesimo posto.