Si è chiuso il secondo giro dell’American Express, torneo del PGA Tour 2025. Sul green del PGA West Pete Dye Stadium Course, del PGA West Nicklaus Tournament Course e del La Quinta Country Club, in testa ci sono lo statunitense Charley Hoffman e il filippino Rico Hoey. Entrambi hanno chiuso la giornata con un incredibile -9 che ha permesso loro di issarsi in vetta con 128 colpi complessivi (-16). Appena dietro c’è il terzetto formato dagli statunitensi Justin Lower (oggi -6) e Mark Hubbard (oggi -8) e dall’austriaco Sepp Straka (oggi -8). Tutti e tre hanno completato i primi due giri in 129 colpi totali (-15). In sesta posizione c’è la coppia formata dall’australiano Jason Day (oggi -6) e dall’americano J.J. Spaun (oggi -6) con 130 colpi (-14). Completano la top ten il canadese Nick Taylor (oggi -6) e i due americani Justin Thomas (oggi -8) e Rickie Flower, che ha totalizzato il miglior score di giornata con dieci colpi sotto il par. I tre sono appaiati in ottava piazza con 131 colpi (-13). Ottima giornata per Matteo Manassero. L’azzurro risale 26 posizioni grazie a una giornata conclusa sei colpi sotto lo 0 che gli permette di assestarsi in 20ª piazza con 134 colpi totali (-10). Sempre in gara Francesco Molinari, oggi non in grande spolvero. Il 42enne è sceso in 47ª posizione dopo il -2 di oggi (137 colpi).

La storia del torneo

Nato nel 1960 come Palm Springs Desert Golf Classic, sulla distanza di 90 buche e vinto da Arnold Palmer, che detiene il record di successi con cinque, l’evento ha poi cambiato denominazione per nove volte. Dal 1965 al 2011 è stato associato al nome dell’attore Bob Hope (con l’aggiunta di Desert Classic, Classic e Chrysler Classic). Dal 2012, con formula variata a 72 buche, è divenuto Humana Challenge, arrivando alla dizione attuale (dal 2020) dopo quelle di CareerBuilder Challenge e Desert Cassic.

L’albo d’oro e i partecipanti

Come detto, il grande Arnold Palmer lo ha fatto suo per cinque volte, mentre tutti gli altri plurivincitori si sono limitati alla doppietta: Billy Casper, John Mahaffey, Corey Pavin, John Cook, Phil Mickleson, Bill Haas, Hudson Swafford, lo spagnolo Jon Rahm e Johnny Miller, il solo a realizzarla consecutiva, cosa non riuscita nemmeno a Palmer. Oltre a Dunlap e a Im saranno al via altri quattro past winner con scarse possibilità di ripetersi: Jason Dufner (2016), il citato Bill Haas (2010, 2015), il venezuelano Jhonattan Vegas (2011), e Charley Hoffman (2007).

Dove seguire l’American Express

Il The American Express sarà trasmesso in diretta su Discovery Plus e su Eurosport 2 con collegamenti dal giovedì 16 gennaio a domenica 19, dalle ore 22 alle ore 1 su entrambe le piattaforme. Commento di Nicola Pomponi e di Alessandro Bellicini.