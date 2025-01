Prosegue la regular season. Oklahoma a Dallas 106-98. I Thunder pagano le assenze di Shai Gilgeous-Alexander e Isaiah Hartenstein, oltre a quella del lungodegente Chet Holmgren, e interrompono la serie di quattro successi consecutivi. Ultimi a mollare Jalen Williams (19 punti, 5 rimbalzi e 6 assist) e Luguentz Dort (18 punti e 5 rimbalzi). Mavericks sempre orfani di Luka Doncic. Bene Kyrie Irving con 25 punti, 5 rimbalzi e 5 assist. PJ Washington e Spencer Dinwiddie combinano 32 punti (16+16). Boston controlla Orlando al TD Garden. 121-94 per i Celtics grazie ai 30 punti di Jason Tatum e ai 23 di Kristaps Porzingis. Jaylen Brown ne aggiunge 20 con 6 rimbalzi e 6 assist. Magic senza i fratelli Wagner e Goga Bitadze. Ci provano fino alla fine Cole Anthony (23 punti e 7 rimbalzi) e Paolo Banchero (21 punti, 4 rimbalzi e 4 assist). I Los Angeles Lakers la spuntano sui Brooklyn Nets 102-101. C’è un grande Austin Reaves con 38 punti, 3 rimbalzi e 3 assist a fare la voce grossa alla Crypto.com Arena. LeBron James sfiora l’ennesima tripla doppia mettendo a referto 29 punti, 7 rimbalzi e 8 assist. Secondo successo in fila per i gialloviola. Nets in caduta libera con otto sconfitte nelle ultime dieci. Denver passa a Miami 133-113. I Nuggets conducono dall’inizio alla fine con Jamal Murray protagonista con 30 punti, 7 rimbalzi e 8 assist. Solita tripla doppia di Nikola Jokic, che chiude con 24 punti, 12 rimbalzi e 10 assist. Bene Aaron Gordon in uscita dalla panchina con 18 punti e 6 rimbalzi. Heat al terzo ko in fila, nonostante un buon Tyler Herro da 22 punti, 5 rimbalzi e 4 assist. New York cade al Madison Squadre Garden contro Minnesota 99-116. Nella gara dei grandi ex mancano Karl Anthony Towns e Donte DiVincenzo. Julius Randle mette solo 8 punti. Ci pensa Anthony Edwards, totale trascinatore dei Timberwolves nell’ultimo mese, con 36 punti, 13 rimbalzi e 7 assist. Niente da fare per i Knicks. 26 punti per Jalen Brunson e 18+10 rimbalzi per OG Anunoby, ma l’assenza di Towns pesa e si fa sentire.

Nelle altre partite

Milwaukee domina in casa contro Toronto 130-112. Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard combinano 61 punti. Il greco alla sirena ne ha 35 con 13 rimbalzi e 3 assist. L’ex Portland 26 con 3 rimbalzi e 8 assist. Raptors che si fermano a due vittorie in fila, nonostante la doppia doppia di RJ Barrett da 21 punti e 10 assist. San Antonio crolla nel secondo tempo contro Memphis. In Texas passano i Grizzlies 140-112. Non c’è JA Morant, ma ci pensa Santi Aldama dalla panchina con 29 punti e 8 assist. Bene anche Desmond Bane e Jaylen Wells con 22 punti a testa. Victor Wembanyama porta 19 punti e 12 rimbalzi, Devin Vassell 21 e 5 assist, ma la squadra di Popovich perde la quinta nelle ultime sei. Partita emozionante tra Chicago e Charlotte. Alla sirena la spuntano gli Hornets 125-123. 26 punti e 9 assist per LaMelo Ball. Super doppia doppia da 19 punti e 19 rimbalzi per Mark Williams. Non bastano ai Bulls i 40 punti con 13 rimbalzi di Nikola Vucevic per evitare la quarta sconfitta consecutiva.

I risultati della notte

Notte tra venerdì 17 e sabato 18 gennaio

Boston Celtics – Orlando Magic 121-94

New York Knicks – Minnesota Timberwolves 99-116

Chicago Bulls – Charlotte Hornets 123-125

Miami Heat – Denver Nuggets 113-133

Milwaukee Bucks – Toronto Raptors 130-112

New Orleans Pelicans – Utah Jazz 136-123

Dallas Mavericks – Oklahoma City Thunder 106-98

San Antonio Spurs – Memphis Grizzlies 112-140

Los Angeles Lakers – Brooklyn Nets 102-101

Le classifiche aggiornate

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 34-6

Boston Celtics 29-12

New York Knicks 27-16

Milwaukee Bucks 23-17

Orlando Magic 23-20

Indiana Pacers 23-19

Atlanta Hawks 21-19

Miami Heat 20-20

Detroit Pistons 21-20

Chicago Bulls 18-25

Philadelphia 76ers 15-24

Brooklyn Nets 14-28

Toronto Raptors 10-32

Charlotte Hornets 10-28

Washington Wizards 6-33

-WESTERN CONFERENCE

Oklahoma City Thunder 34-7

Houston Rockets 27-13

Memphis Grizzlies 27-15

Denver Nuggets 25-16

Los Angeles Clippers 23-17

Los Angeles Lakers 22-17

Dallas Mavericks 23-19

Minnesota Timberwolves 22-19

Sacramento Kings 21-20

Phoenix Suns 20-20

Golden State Warriors 20-20

San Antonio Spurs 19-21

Portland Trail Blazers 13-27

Utah Jazz 10-30

New Orleans Pelicans 11-32