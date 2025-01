La società ha annunciato l’accordo per la risoluzione del contratto: l’infortunio al ginocchio può mettere fine alla carriera del calciatore

Un grave problema al ginocchio, il tempo passa e il dolore non scompare. La consapevolezza di dover stare lontano dai campi di calcio ancora a lungo e la scelta di dire addio alla squadra che durante tutto il periodo di stop ha garantito sostegno e cure.

Gerard Deulofeu e l’Udinese hanno deciso di separarsi. Lo hanno fatto di comune accordo, con una risoluzione consensuale del contratto che ancora legava l’attaccante spagnolo alla società friulana. Una decisione sofferta, che non significa che i rapporti tra il calciatore e il club bianconero non andranno avanti. Anzi, proprio da Udine è arrivata la garanzia che la società per il giocatore ci sarà sempre. Il problema ginocchio che la tormenta da anni però, ha spinto per mettere fine, almeno momentaneamente, al rapporto tra il trentenne e l’Udinese.

L’annuncio è arrivato nei giorni scorsi, con un’intervista in cui per la prima volta dopo mesi di silenzio Deulofeu ha raccontato il suo calvario e il problema che lo sta tenendo lontano dai campi di gioco, ormai da più di due anni. Tutto, infatti, ha avuto inizio nel 2022 con la rottura del crociato: dopo l’operazione però ecco l’infezione alla cartilagine e così il recupero si allunga ulteriormente, fino a costringere il giocatore a non scendere più in campo.

Deulofeu rescinde con l’Udinese: le sue condizioni

Gerard Deulofeu, nella sua intervista rilasciata a Sky, ha voluto spiegare la sofferenza patita in questi anni e il perché dopo oltre 24 mesi dall’infortunio non è riuscito ancora a tornare in campo.

“Dopo l’intervento, ho subito un’infezione alla cartilagine – le sue dichiarazioni -. Quando si tratta della cartilagine è dura, le ossa fanno male perché vanno ad impattare tra loro, è un problema che va oltre un normale infortunio“. Un problema con il quale il giocatore sta lottando ormai da due anni: “Ora sto meglio di qualche mese fa – spiega – ma vediamo quello che succederà“.

La situazione e l’incertezza su se e quando potrà tornare in campo, lo hanno spinto a trovare un accordo con l’Udinese per risolvere il contratto in vigore. Una decisione che è anche gratitudine per una società che non lo ha mai abbandonato, tanto che lo stesso Deulofeu ha le idee chiare: “Se tornassi a giocare un giorno non ho dubbi che sarà con questa maglia“.

Ora però, purtroppo, non è ancora il momento di poter calcare nuovamente l’erba verde di un campo di calcio. Forse quel giorno arriverà, ma intanto per Deulofeu l’unica cosa che conta è riuscire a superare il problema che da due anni sta rappresentato per lui un vero calvario.