All’Unieuro Arena di Forlì è tutto pronto per un fine settimana di spettacolo con la seconda tappa del Campionato Nazionale di Serie A1, A2 e B di Ginnastica Ritmica. Dopo l’appuntamento d’apertura di Chieti, nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 marzo dodici club per categoria, 37 squadre totali compreso – in sovrannumero – San Marino, che gareggia nel campionato italiano grazie ad un accordo con la Federginnastica, sono pronti a darsi battaglia per i punti preziosi in ottica qualificazione alle Final Six di Torino. Il fine settimana emiliano-romagnolo sarà infatti il secondo di tre impegni di Regular Season, che farà poi tappa il 12 e 13 aprile ad Ancona.

Sabato le Farfalle come guest stars

L’organizzazione del “Trofeo Veggy Good”, title sponsor dell’evento, è stata affidata alla società Gymnica 96 del presidente Alessandro Fossi, grazie allo staff guidato dalla responsabile tecnica Chiara Domeniconi e al supporto della Federazione Ginnastica d’Italia. Dietro l’evento, ha spiegat Domeniconi nel corso della presentazione dell’evento, “c’è una grande organizzazione e non a caso la tappa di Forlì è stata la più bella dei Campionati. La città – prosegue- è ospitale e le squadre si sono trovate bene”. Al PalaGalassi special guest le “Farfalle”: la pluripremiata squadra nazionale si esibirà infatti due volte nel corso della giornata di sabato. Ma Saranno presenti diversi atleti di fama come Gianni Ballardini, uno dei primi impegnati per la parità di genere nella disciplina, la medagliata olimpica Sofia Raffaelli e la ginnasta pluripremiata romagnola Milena Baldassarri.

Com’era andata la tappa inaugurale di Chieti

Nel debutto andato in scena a febbraio al PalaTricalle di Chieti aveva trionfato in Serie A1 la Raffaello Motto di Viareggio, trascinata dal prestito straniero della tedesca e oro olimpico di Parigi 2024 Darja Varfolomeev. Una sfida combattuta, che la formazione toscana si è aggiudicata con un punto e mezzo di vantaggio sull’Udinese di Tara Dragas e della russa Anastasia Simakova; sul terzo gradino del podio era invece salita la milanese Forza e Coraggio, capitanata da Viola Sella. In Serie A2 l’Albachiara Lucca era stata la vincitrice di tappa, con Falciai Arezzo e Ginnastica Valmontone a seguire. In Serie B Fortebraccio Perugia guida la classifica generale su Ritmica Futura e Ritmica Piemonte.

La diretta su SportFace Tv

La gara si aprirà sabato 15 marzo con la Serie A2 alle ore 15:00 e proseguirà nel pomeriggio, dalle ore 18:30 con la massima categoria. Entrambe le competizioni verranno trasmesse in diretta su Volare Tv, il canale di riferimento della Ginnastica che torna disponibile sulla OTT di Sportface Tv, con la telecronaca di Ilaria Brugnotti e il commento tecnico di Elena Varallo. I biglietti sono acquistabili inviando una mail all’indirizzo eventigymnica@gmail.com o direttamente presso la biglietteria del palazzetto.