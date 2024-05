Ginnastica ritmica, Europei Budapest 2024: Sofia Raffaeli si inchina a Stiliana Nikolova, è argento nell’All-Around

Ancora una medaglia europea per Sofia Raffaeli, che a Budapest è argento nell’all-around inviduale. Una conferma per la 20enne ginnasta marchigiana, già sul secondo gradino del podio sia agli Europei che ai Mondiali dello scorso anno. Alla Papp Laszlo Sportarena di Budapest la giovane fuoriclasse azzurra ha dovuto accettare quest’oggi la superiorità di Stiliana Nikolova, che si presentava all’appuntamento continentale probabilmente con i favori del pronostico dopo un avvio di stagione esaltante. La bulgara, che si è esibita nel gruppo B conoscendo già il punteggio della nostra portacolori, non ha avvertito alcuna pressione, piazzando un esercizio perfetto dopo l’altro: il suo score finale recita 143.750, inavvicinabile per chiunque in questa giornata.

Una prestazione comunque superlativa, a ormai due mesi dalle Olimpiadi di Parigi, per Sofia, con un punteggio di 139.750 anche migliore rispetto a quello già ottimo ottenuto tra giovedì e venerdì nelle qualificazioni. Una prova iniziata con il 36.300 al cerchio, proseguita con il 35.500 alla palla e il 34.000 alle clavette e conclusasi con il 33.950 al nastro che tanti problemi le aveva creato anche nelle prime uscite stagionali di Coppa del Mondo. La “Formica Atomica” si mette alle spalle la campionessa del mondo in carica Darja Varfolomeev, che le aveva tolto l’oro lo scorso anno nella competizione iridata di Valencia. La tedesca a Budapest è indietro di oltre un punto, con il suo 138.450 condizionato da una prova incolore al nastro in cui non va oltre il 31.250 dei giudici. E finisce diettro anche la bulgara Boryana Kaleyn, detentrice del titolo conquistato lo scorso anno a Baku.

Ma non è stata soltanto la giornata di Sofia Raffaeli, ma anche quella di Milena Baldassarri. La 22nne ravennate, entrata in finale con il quattordicesimo punteggio, si supera con una prova maiuscola e finisce in sesta posizione. Un grandioso 34.750 al cerchio, poi 33.300 alla palla, 33.150 alle clavette e un 32.800 al nastro che le valgono un totale di 134.000.

LE DICHIARAZIONI DELLE PROTAGONISTE

“Sono felice per l’argento perché è il frutto di quattro esercizi abbastanza puliti – ha dichiarato la marchigiana – Sono comunque felice di essere finita dietro la Nikolova perché è una ginnasta molto forte con cui mi piace confrontami in gara. Ora resettiamo tutto perché domani mi aspettano le finali di altri quattro attrezzi ma sarà comunque un buon allenamento in vista di Parigi. Questa medaglia la dedico a tutta l’Italia, alla Federazione Ginnastica d’Italia perché crede in me, alla Ginnastica Fabriano e alle Fiamme Oro che mi supportano quotidianamente”.

“Sono molto contenta della mia gara e di aver eseguito quattro esercizi senza perdite – ha dichiarato Milena Baldassarri che al mondiale di Valencia ha ottenuto il secondo pass olimpico individuale per la ritmica azzurra – Era il mio principale obiettivo insieme a quello di migliorare i punteggi rispetto alla qualifica. Un sesto posto che non mi aspettavo e che mi fa ben sperare per l’Olimpiade di Parigi. Sono molto contenta per l’argento di Sofia, l’ho vista serena prima al Kiss&Cry quindi sono felice per lei”.

Felice è anche la loro allenatrice Claudia Mancinelli, visibilmente commossa per il risultato ottenuto quest’oggi. “Sono molto soddisfatta della gara delle ragazze. La strada verso Parigi si accorcia e dobbiamo ancora sistemare qualcosa negli esercizi per arrivare pronte all’appuntamento più importante della stagione. Si vede un percorso in crescita e di questo sono molto felice perché fanno un lavoro veramente straordinario in palestra. Ringrazio anche io la società Ginnastica Fabriano per il supporto quotidiano, la Federazione per il sostegno e poi, non ultima, la mia famiglia perché mi sono sempre vicini. Domani si ricomincia quindi manteniamo alta la concentrazione”, ha commentato dopo aver tenuto stretta a sé Sofia e Milena in un abbraccio che racchiude più di mille parole.

ATTESA PER LE FARFALLE E FINALI DI SPECIALITÀ

C’è ancora tanto da vivere in questa settimana in terra magiara: questa sera tocca alle Farfalle nel concorso generale a squadre, domani ci sarà invece spazio per le finali di specialità: Sofia Raffaeli sarà in gara in tutte e quattro le finali dopo aver chiuso le qualificazioni con il primo punteggio a palla e nastro, il quarto al cerchio e il sesto alle clavette. In quest’ultima gara sarà protagonista anche Milena Baldassarri.