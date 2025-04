Niente riposo per la World Cup di ginnastica ritmica, che dopo il fine settimana di emozioni in quel di Baku, si sposta a Tashkent, in Uzbekistan, da venerdì 25 a domenica 27 aprile. Si tratta della terza tappa del maggiore circuito internazionale dopo quelle a Sofia, in Bulgaria, e in Azerbaijan, dove l’Italia ha festeggiato le medaglia di Sofia Raffaelli nell’all-around individuale e di Tara Dragas, quest’ultima per la prima volta sul podio in Coppa con una superba prova al nastro. Per entrambe, però, dopo le fatiche azere, ci sarà un turno di riposo.

Il Direttore Tecnico ad interim, il presidente Andrea Facci, ha infatti convocato per il weekend uzbeko Viola Sella della Forza e Coraggio di Milano, che ha fatto il suo esordio internazionale nel 2025 nella tappa bulgara, e di Alice Taglietti della Lightblue, la 2007 bresciana che farà il suo debutto assoluto in una Coppa del Mondo, dopo l’esperienza all’Europeo junior del 2022 a Tel Aviv. Ad accompagnare in pedana le ginnaste ci saranno le tecniche Daniela Vergani e Sara Menassi, la delegazione sarà completata dall’ufficiale di gara Maria Isabella Zunino Reggio.

A Tashkent non saranno invece al via nella prova a squadre le Farfalle, che in una veste inedita e con un team composto da atlete giovanissime (Chiara Badii, Laura Golfarelli, Alexandra Naclerio, Serena Ottaviani, Giulia Segatori e Sofia Sicignano) sono reduci da un impegno comunque positivo in Azerbaijan con due sesti posti con i cinque nastri e anche nella routine mista con tre palle e due cerchi.

IL PROGRAMMA

La gara si aprirà, come di consueto, venerdì 25 con la prima parte dell’all-around individuale e a squadre, che si concluderà con gli ultimi attrezzi sabato 26. Le finali di specialità di domenica 27 aprile saranno trasmesse in diretta su La7d, canale 29 del digitale terrestre, con la telecronaca di Ilaria Brugnotti e il commento tecnico di Marta Pagnini, a partire dalle ore 9:00. Dopo Tashkent, il circuito FIG si fermerà per dare spazio al 41° Campionato Europeo junior e senior, in programma a Tallin, in Estonia, dal 4 all’8 giugno. Poi i fuochi d’artificio con la finalissima che andrà in scena all’Unipol Forum, dal 18 al 20 luglio.