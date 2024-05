Europei ginnastica artistica Rimini, a che ora tocca all’Italia? Programma e orari giovedì 2 maggio

L’attesa è ormai finita. A Rimini, giovedì 2 maggio, comincerà la trentacinquesima edizione degli Europei di ginnastica artistica femminile. Una giornata subito molto importante visto che si disputeranno le qualificazioni dai quattro attrezzi e al termine della giornata di qualifiche, avremo già l’assegnazione del titolo all around individuale con la proclamazione della numero uno del concorso generale europeo. Le Fate sono state inserite nel quarto e ultimo gruppo nel turno di qualificazione, dunque l’appuntamento è per giovedì 2 maggio a partire dalle ore 18.00. Le ragazze del DT Enrico Casella incominceranno la propria avventura alla trave e gireranno insieme all’Ucraina. Nella stessa suddivisione ci saranno anche Polonia e Gran Bretagna (dal volteggio), Svizzera e Olanda (dalle parallele asimmetriche), Ungheria e Islanda (dal corpo libero)

Enrico Casella: “La prova podio è andata molto bene su tutti e quattro gli attrezzi – ha spiegato il DTN della femminile – Sono molto concentrate e hanno preso confidenza con gli attrezzi di gara. Hanno lavorato bene sia qui sia in allenamento. Adesso l’importante è che rimangano serene e che facciano quello che sanno fare“. Ricordiamo che l’Italia si presenta a questo Europeo da vice campione in carica: la formazione che ad Antalya 2023 vinse la medaglia d’argento, dietro alla Gran Bretagna, era la medesima, con l’eccezione di Giorgia Villa al posto di Elisa Iorio.

Coach Casella, dopo il podium training odierno, ha sciolto le riserve sulla formazione che vedremo giovedì sul field of play verde e viola riminese. Lo schema di gioco dell’ItalGAF prevede le gemelle genovesi e Manila, numero due alla trave del Vecchio Continente, girare su tutti e quattro gli attrezzi per la qualifica all around, Angela gareggerà a trave, corpo libero e volteggio mentre Elisa salirà sulle parallele asimmetriche e andranno in cerca del pass per le rispettive final eight.

LA FORMAZIONE DELL’ITALIA